El Real Oviedo vuelve al Estadio Carlos Tartiere para recibir al Real Madrid en la jornada 2 de LALIGA EA SPORTS 2025/2026. Tras su regreso a Primera, los asturianos buscan sorprender en casa después de debutar a domicilio frente al Villarreal.

Por su parte, el conjunto madridista llega tras disputar su primer encuentro en el Santiago Bernabéu contra Osasuna, y ahora afronta un reto en territorio ovetense para seguir sumando puntos en este inicio de temporada. El ambiente en el Tartiere promete ser uno de los grandes atractivos de la jornada.

El partido Oviedo vs Real Madrid se jugará el domingo 24 de agosto de 2025 a las 21:30 horas (horario peninsular). Un duelo vibrante que podrás seguir en TV y Streaming Online a través de la señal oficial de DAZN, que tiene los derechos de emisión en exclusiva.

Oviedo y Real Madrid se enfrentan este domingo 24 de agosto en un duelo de LALIGA 2025/26 que podrás ver en directo por DAZN LaLiga TV. (Foto: AFP)

¿Dónde ver el partido Oviedo vs Real Madrid en directo por TV y Streaming Online?

El choque entre Oviedo y Real Madrid correspondiente a la segunda jornada de LALIGA 2025/26 será transmitido en exclusiva por DAZN LaLiga TV. Para verlo en alta definición (HD) y en streaming online, solo necesitas una suscripción activa a la plataforma.

Con el Plan Fútbol de DAZN podrás disfrutar de 5 partidos de LALIGA por jornada en 35 de las 38 fechas, además de otras grandes ligas como la Premier League, Serie A y Bundesliga, así como toda LALIGA Hypermotion. Todo ello desde 14,99 €/mes durante 12 meses con pago mensual (suscripción anual) o por 29,99 €/mes sin permanencia.

¿Cómo ver DAZN y suscribirse al Plan Fútbol?

Acceder a DAZN es muy sencillo: solo tienes que registrarte en la plataforma desde su web oficial o app y elegir el plan que mejor se adapte a ti. Además del Plan Fútbol, también está disponible el Plan Premium, que incluye fútbol y competiciones de motor como F1 y MotoGP, con opciones desde 31,99 €/mes con suscripción anual o 44,99 €/mes sin permanencia.

Una vez suscrito, podrás disfrutar del Oviedo vs Real Madrid en cualquier dispositivo: Smart TV, ordenador, tablet o móvil. Conéctate a la emoción del fútbol en directo y no te pierdas ni un solo gol de LALIGA 2025/2026 con DAZN.