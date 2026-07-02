Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 presentan uno de los cruces más atractivos del torneo con el enfrentamiento entre España y Austria. La selección española buscará mantener su invicto y avanzar a los octavos de final en un partido que podrá seguirse en vivo a través de DAZN Mundial, una de las principales plataformas con derechos de transmisión del campeonato.

Si quieres saber cómo ver España vs. Austria EN DIRECTO por televisión, streaming o desde cualquier dispositivo, aquí encontrarás todas las opciones disponibles para seguir el encuentro, además de los horarios oficiales en distintos países y la información sobre si es posible acceder a DAZN desde el extranjero.

Cómo ver España vs. Austria EN VIVO online por TV o Internet

DAZN Mundial ofrecerá la transmisión en directo del partido entre España y Austria correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante diferentes opciones.

Estas son las principales formas de ver el partido:

DAZN España: disponible mediante suscripción desde la aplicación oficial y el sitio web de DAZN.

disponible mediante suscripción desde la aplicación oficial y el sitio web de DAZN. App de DAZN: compatible con Smart TV, Android TV, Apple TV, Fire TV, Chromecast, Roku y otros dispositivos de streaming.

compatible con Smart TV, Android TV, Apple TV, Fire TV, Chromecast, Roku y otros dispositivos de streaming. Teléfonos y tablets: disponible para Android e iPhone mediante la aplicación oficial.

disponible para Android e iPhone mediante la aplicación oficial. Computadoras: ingresando desde cualquier navegador web compatible.

ingresando desde cualquier navegador web compatible. Consolas de videojuegos: DAZN también está disponible en determinadas versiones de PlayStation y Xbox.

DAZN también está disponible en determinadas versiones de PlayStation y Xbox. Otros canales en España: el partido también será emitido por La 1 de RTVE y RTVE Play.

¿Se puede ver DAZN desde el extranjero?

Sí, aunque depende del país desde donde se intente acceder.

DAZN opera en varios mercados, pero los derechos de transmisión del Mundial varían según la región. Si viajas fuera de España, es posible que el contenido disponible en DAZN cambie o que el partido no esté incluido en el catálogo del país donde te encuentres debido a restricciones de derechos audiovisuales.

Por ello, la disponibilidad del encuentro entre España y Austria dependerá de la licencia de emisión vigente en cada territorio. Lo más recomendable es consultar el catálogo local de DAZN antes del partido.

Horarios del España vs. Austria por país

El partido se disputa el jueves 2 de julio de 2026 en el Estadio de Los Ángeles.