Con Mbappé y Dembélé, Francia enfrentará a Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026. El partido se realizará este martes 29 de junio en MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, a las 23:00 horas (en España). Tras cerrar a lo grande la fase de grupos, Los Galos buscarán sacar lustre a su rótulo de candidato. Sin embargo, la tarea no será sencilla; al frente estará un equipo que quiere dar el golpe eliminando a uno de los favoritos.

Para ver el juego Francia contra Suecia por DAZN Mundial en cualquier ciudad de España, solo necesitas una suscripción activa a DAZN (cualquier plan con el canal del Mundial) y acceso a la app o a un Smart TV compatible; la emisión es nacional.

¿Dónde ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Francia - Suecia Saudita por TV y Streaming Online?

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¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Francia - Suecia?

Si quieres ver en directo el partido Francia vs. Suecia este martes 30 de junio por la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde España, la señal oficial de pago corre a cargo de DAZN, que distribuye en exclusiva el canal de Grup Mediapro con los 104 partidos del torneo en territorio español, según ha confirmado la propia plataforma en su guía del Mundial.

El encuentro, correspondiente a los 16avos de final del Mundial, se disputará a las 11:00 p.m. (hora peninsular) y podrá seguirse en streaming online a través de la app y la web de DAZN con una suscripción activa a cualquiera de sus planes disponibles, además de emitirse también en abierto por La 1 de TVE y RTVE Play, de acuerdo con la ficha oficial del partido publicada por DAZN.

El Francia - Suecia por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

Francia-Suecia por Mundial 2026: Datos del partido

Partido: Francia vs. Suecia (16avos de final, Mundial 2026)

Fecha: Martes 30 de junio de 2026

Hora en España: 23:00 (hora peninsular)

Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey

TV en abierto: La 1 de RTVE en todo el territorio nacional.

Streaming gratuito: RTVE Play (web y app).

Pago/OTT: DAZN y canal “DAZN Mundial” (Mediapro) con todos los partidos del Mundial 2026.