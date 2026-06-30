EAST RUTHERFORD, NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 30/06/2026.- DAZN MUNDIAL transmitirá EN DIRECTO el partido Francia vs. Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026. El compromiso se realizará en MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos. Imagen de la selección francesa.
EAST RUTHERFORD, NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 30/06/2026.- DAZN MUNDIAL transmitirá EN DIRECTO el partido Francia vs. Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026. El compromiso se realizará en MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos. Imagen de la selección francesa.
Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

Con Mbappé y Dembélé, Francia enfrentará a Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026. El partido se realizará este martes 29 de junio en MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, a las 23:00 horas (en España). Tras cerrar a lo grande la fase de grupos, Los Galos buscarán sacar lustre a su rótulo de candidato. Sin embargo, la tarea no será sencilla; al frente estará un equipo que quiere dar el golpe eliminando a uno de los favoritos.

Para ver el juego Francia contra Suecia por DAZN Mundial en cualquier ciudad de España, solo necesitas una suscripción activa a DAZN (cualquier plan con el canal del Mundial) y acceso a la app o a un Smart TV compatible; la emisión es nacional.

¿Dónde ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Francia - Suecia Saudita por TV y Streaming Online?

CiudadHora del partidoPlataforma DAZNCómo ver DAZN Mundial
Madrid23:00 horasDAZN MundialInicia sesión en DAZN (web, app móvil o Smart TV), entra a la sección de fútbol/Mundial y selecciona el canal DAZN Mundial.
Barcelona23:00 horasDAZN MundialIgual que Madrid: DAZN con suscripción activa, buscas el directo del España vs. Arabia Saudita o el canal del Mundial.
Valencia23:00 horasDAZN MundialDAZN app en Smart TV, consola, móvil o navegador; no hay variación regional de señal.
Sevilla23:00 horasDAZN MundialAcceso mediante cualquier dispositivo compatible con la app de DAZN; la guía del Mundial muestra todos los partidos en directo.
Bilbao23:00 horasDAZN MundialMismo feed nacional; basta con seleccionar el partido en la interfaz de DAZN.
Zaragoza23:00 horasDAZN MundialIgual: canal DAZN Mundial disponible con tu cuenta desde cualquier conexión a internet en España.
Málaga23:00 horasDAZN MundialCompatible con Smart TV, Chromecast, Amazon Fire TV, consolas, etc., siempre con suscripción DAZN activa.
Murcia23:00 horasDAZN MundialEntras a DAZN, sección “Mundial 2026” o “Eventos en directo” y eliges el partido.
Valladolid23:00 horasDAZN MundialSeñal idéntica al resto del país, sin cortes regionales ni geobloqueos internos.
Coruña23:00 horasDAZN MundialIgual que en cualquier ciudad: DAZN Mundial con todos los partidos del Mundial 2026 en directo.

¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Francia - Suecia?

Si quieres ver en directo el partido Francia vs. Suecia este martes 30 de junio por la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde España, la señal oficial de pago corre a cargo de DAZN, que distribuye en exclusiva el canal de Grup Mediapro con los 104 partidos del torneo en territorio español, según ha confirmado la propia plataforma en su guía del Mundial.

El encuentro, correspondiente a los 16avos de final del Mundial, se disputará a las 11:00 p.m. (hora peninsular) y podrá seguirse en streaming online a través de la app y la web de DAZN con una suscripción activa a cualquiera de sus planes disponibles, además de emitirse también en abierto por La 1 de TVE y RTVE Play, de acuerdo con la ficha oficial del partido publicada por DAZN.

El Francia - Suecia por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Francia - Suecia por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

Francia-Suecia por Mundial 2026: Datos del partido

  • Partido: Francia vs. Suecia (16avos de final, Mundial 2026)
  • Fecha: Martes 30 de junio de 2026
  • Hora en España: 23:00 (hora peninsular)
  • Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • TV en abierto: La 1 de RTVE en todo el territorio nacional.
  • Streaming gratuito: RTVE Play (web y app).
  • Pago/OTT: DAZN y canal “DAZN Mundial” (Mediapro) con todos los partidos del Mundial 2026.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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