Es el turno de una selección que colectivamente aún puede ofrecer mucho más de lo que mostró en fase de grupos. Este miércoles 01 de julio, el primer encuentro del día será Inglaterra - RD Congo vía DAZN Mundial EN DIRECTO, por la ronda de 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. La selección inglesa es favorita en el papel, pero RD Congo ya sabe lo que es dar sorpresas, como lo hizo en la jornada inaugural igualando 1-1 contra Portugal. Aquí te dejo todos los detalles para ver el partido.

¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, partido Inglaterra vs. RD Congo desde el territorio español?

Para los aficionados al fútbol en el territorio español, DAZN anunció a todos sus suscriptores que podrán añadir a sus planes toda la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, es decir, podrán ver los 104 partidos en directo y a la carta -incluido el Inglaterra vs. RD Congo- con un pago único de 19,99€ y disfrutarlo desde la primera jornada.

Para seguir en DAZN el Mundial 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 estadios repartidos a través de Estados Unidos, Canadá y México, será necesario contar con una suscripción activa a cualquiera de sus planes disponibles.

¿Cómo contratar DAZN en España para ver el Mundial 2026?

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Pasos para contratar DAZN en España

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Horario, TV y dónde ver Inglaterra vs. RD Congo EN VIVO por 16avos del Mundial 2026

Fecha: Miércoles 01 de julio de 2026

Miércoles 01 de julio de 2026 Estadio: Mercedes Benz-Stadium de Atlanta, Estados Unidos

Mercedes Benz-Stadium de Atlanta, Estados Unidos Horario: 18:00 horas España

18:00 horas España Canal TV: DAZN

DAZN Streaming: DAZN Mundial

DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium televisarán el partido entre Inglaterra vs. RD Congo. (Video: FA)