Con Lionel Messi como su principal figura, Argentina se medirá contra Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium, Miami, Florida, Estados Unidos. El duelo comenzará a las 00:00 horas (en España del sábado 4 de julio) y 19:00 horas (horario argentino del viernes 3 de julio). La albiceleste es principal candidato para llevarse el título, por segunda vez consecutiva, pero al frente tendrá un duro rival que está sorprendiendo en la Copa del Mundo.
Para ver el juego Argentina-Cabo Verde por DAZN Mundial en cualquier ciudad de España, solo necesitas una suscripción activa a DAZN (cualquier plan con el canal del Mundial) y acceso a la app o a un Smart TV compatible; la emisión es nacional. No te pierdas ningún detalle.
¿Dónde ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Argentina vs. Cabo Verde por TV y Streaming Online?
|Ciudad
|Hora del partido
|Plataforma DAZN
|Cómo ver DAZN Mundial
|Madrid
|23:00 horas
|DAZN Mundial
|Inicia sesión en DAZN (web, app móvil o Smart TV), entra a la sección de fútbol/Mundial y selecciona el canal DAZN Mundial.
|Barcelona
|23:00 horas
|DAZN Mundial
|Igual que Madrid: DAZN con suscripción activa, buscas el directo del España vs. Arabia Saudita o el canal del Mundial.
|Valencia
|23:00 horas
|DAZN Mundial
|DAZN app en Smart TV, consola, móvil o navegador; no hay variación regional de señal.
|Sevilla
|23:00 horas
|DAZN Mundial
|Acceso mediante cualquier dispositivo compatible con la app de DAZN; la guía del Mundial muestra todos los partidos en directo.
|Bilbao
|23:00 horas
|DAZN Mundial
|Mismo feed nacional; basta con seleccionar el partido en la interfaz de DAZN.
|Zaragoza
|23:00 horas
|DAZN Mundial
|Igual: canal DAZN Mundial disponible con tu cuenta desde cualquier conexión a internet en España.
|Málaga
|23:00 horas
|DAZN Mundial
|Compatible con Smart TV, Chromecast, Amazon Fire TV, consolas, etc., siempre con suscripción DAZN activa.
|Murcia
|23:00 horas
|DAZN Mundial
|Entras a DAZN, sección “Mundial 2026” o “Eventos en directo” y eliges el partido.
|Valladolid
|23:00 horas
|DAZN Mundial
|Señal idéntica al resto del país, sin cortes regionales ni geobloqueos internos.
|Coruña
|23:00 horas
|DAZN Mundial
|Igual que en cualquier ciudad: DAZN Mundial con todos los partidos del Mundial 2026 en directo.
¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Argentina vs. Cabo Verde?
Si quieres ver en directo el partido Argentina vs. cabo Verde que se realizará por la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde España, la señal oficial de pago corre a cargo de DAZN, que distribuye en exclusiva el canal de Grup Mediapro con los 104 partidos del torneo en territorio español, según ha confirmado la propia plataforma en su guía del Mundial.
El encuentro, correspondiente a los 16avos de final del Mundial, se disputará en la madrugada del sábado 4 de julio, a las 00:00 horas. (hora peninsular) y podrá seguirse en streaming online a través de la app y la web de DAZN con una suscripción activa a cualquiera de sus planes disponibles.
¿Cuánto cuesta ver el Mundial 2026 en DAZN?
Los usuarios con una suscripción activa podrán añadir el paquete especial del Mundial y acceder a todos los partidos del campeonato.
Complemento Mundial 2026: 19,99 € (pago único)
Argentina vs. Cabo Verde por Mundial 2026: Datos del partido
- Partido: Argentina vs. Cabo Verde (16avos de final, Mundial 2026)
- Fecha: sábado 4 de julio de 2026
- Hora en España: 00:00 horas (hora peninsular)
- Estadio: Hard Rock Stadium, Miami
- TV en abierto: La 1 de RTVE en todo el territorio nacional.
- Streaming gratuito: RTVE Play (web y app).
- Pago/OTT: DAZN y canal “DAZN Mundial” (Mediapro) con todos los partidos del Mundial 2026.