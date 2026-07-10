España saltará al campo del Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium) con la consigna de lograr el pase a las semifinales del Mundial 2026. La Roja enfrentará a Bélgica hoy por los cuartos de final, en un partido que promete ser una final adelantada. Tras eliminar a Portugal de Cristiano Ronaldo, el equipo de Luis de la Fuente dio un salto de calidad que lo posiciona como el principal candidato para llevarse el magno evento por segunda vez en su historia.

Lamine Yamal se está consolidando en el equipo. A pesar de la intensa marca, se las ingenia para llevar peligro por las bandas. Pedri y Rodri son el equilibrio. Controlan el ritmo del equipo y determinan los momentos para atacar o defenderse (con el balón). Marc Cucurella, el flamante refuerzo del Real Madrid, se las ingenia para marcar y convertirse en la sorpresa en la ofensiva. Unai Simón sobresale en el arco y es uno de los candidatos para ganar el Guante de Oro.

El encuentro comenzará a las 21:00 horas de España (hora peninsular) y podrá seguirse en directo mediante DAZN Mundial, plataforma que ofrece la cobertura completa de los 104 partidos del Mundial FIFA 2026. Los usuarios españoles también podrán acceder a la transmisión a través de dispositivos compatibles y operadores que integran los contenidos de DAZN.

¿Dónde ver DAZN Mundial EN DIRECTO, España vs. Bélgica por el Mundial 2026?

Los aficionados en España podrán seguir el partido entre la Roja contra Bélgica mediante DAZN Mundial, servicio que cuenta con la emisión íntegra de la Copa Mundial FIFA 2026 y acceso a todos los encuentros del torneo. La plataforma ofrece transmisión en directo, repeticiones completas, estadísticas en tiempo real y programación especial durante toda la competición.

Además, los usuarios de Movistar Plus+ con acceso a DAZN también podrán disfrutar del encuentro desde la misma plataforma.

Opciones para ver DAZN Mundial en España

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¿En qué dispositivos puedo ver DAZN Mundial en España?

DAZN permite seguir el Mundial FIFA 2026 desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet, tanto en casa como fuera de ella.

Dispositivos compatibles con DAZN

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La plataforma permite además sincronizar varios dispositivos y acceder a la programación en directo o bajo demanda.

DAZN Mundial transmite el partido España vs. Bélgica por cuartos de final de la Copa Mundial 2026 desde el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos. (Foto: Composición Gestión Mix) / Jairo Rúa

¿Cuánto cuesta DAZN Mundial en España?

DAZN habilitó una modalidad específica para seguir la Copa Mundial FIFA 2026 en España.

Precio para ver el Mundial 2026 en DAZN

Producto Precio Complemento Mundial FIFA 2026 19,99 € pago único DAZN Premium Incluye el Mundial 2026 Planes compatibles DAZN Posibilidad de añadir el Mundial por 19,99 €

Los usuarios con determinados planes pueden añadir el Mundial mediante un pago único de 19,99 euros, mientras que los suscriptores de DAZN Premium tienen acceso incluido al torneo.

¿Cómo suscribirse para ver todos los partidos del Mundial 2026?

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Ventajas de DAZN Mundial

Los 104 partidos del Mundial 2026.

Emisión en directo y bajo demanda.

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Repeticiones completas.

Programación especial y análisis.

Estadísticas en tiempo real.

Acceso desde cualquier dispositivo compatible.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el España vs. Bélgica por el Mundial 2026

Detalle Información Partido España vs. Bélgica Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Cuartos de final Fecha Viernes 10 de julio de 2026 Horario en España 21:00 horas Streaming DAZN Mundial TV DAZN España Estadio Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium) Lugar Inglewood, California, Estados Unidos

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)