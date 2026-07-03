Con Lionel Messi como su principal figura, Argentina se medirá contra Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium, Miami, Florida, Estados Unidos. El duelo comenzará a las 00:00 horas (en España del sábado 4 de julio) y 19:00 horas (horario argentino del viernes 3 de julio). La albiceleste es principal candidato para llevarse el título, por segunda vez consecutiva, pero al frente tendrá un duro rival que está sorprendiendo en la Copa del Mundo.

Para ver el juego Argentina-Cabo Verde por DAZN Mundial en cualquier ciudad de España, solo necesitas una suscripción activa a DAZN (cualquier plan con el canal del Mundial) y acceso a la app o a un Smart TV compatible; la emisión es nacional. No te pierdas ningún detalle.

¿Dónde ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Argentina vs. Cabo Verde por TV y Streaming Online?

Ciudad Hora del partido Plataforma DAZN Cómo ver DAZN Mundial Madrid 23:00 horas DAZN Mundial Inicia sesión en DAZN (web, app móvil o Smart TV), entra a la sección de fútbol/Mundial y selecciona el canal DAZN Mundial. Barcelona 23:00 horas DAZN Mundial Igual que Madrid: DAZN con suscripción activa, buscas el directo del España vs. Arabia Saudita o el canal del Mundial. Valencia 23:00 horas DAZN Mundial DAZN app en Smart TV, consola, móvil o navegador; no hay variación regional de señal. Sevilla 23:00 horas DAZN Mundial Acceso mediante cualquier dispositivo compatible con la app de DAZN; la guía del Mundial muestra todos los partidos en directo. Bilbao 23:00 horas DAZN Mundial Mismo feed nacional; basta con seleccionar el partido en la interfaz de DAZN. Zaragoza 23:00 horas DAZN Mundial Igual: canal DAZN Mundial disponible con tu cuenta desde cualquier conexión a internet en España. Málaga 23:00 horas DAZN Mundial Compatible con Smart TV, Chromecast, Amazon Fire TV, consolas, etc., siempre con suscripción DAZN activa. Murcia 23:00 horas DAZN Mundial Entras a DAZN, sección “Mundial 2026” o “Eventos en directo” y eliges el partido. Valladolid 23:00 horas DAZN Mundial Señal idéntica al resto del país, sin cortes regionales ni geobloqueos internos. Coruña 23:00 horas DAZN Mundial Igual que en cualquier ciudad: DAZN Mundial con todos los partidos del Mundial 2026 en directo.

¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Argentina vs. Cabo Verde?

Si quieres ver en directo el partido Argentina vs. cabo Verde que se realizará por la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde España, la señal oficial de pago corre a cargo de DAZN, que distribuye en exclusiva el canal de Grup Mediapro con los 104 partidos del torneo en territorio español, según ha confirmado la propia plataforma en su guía del Mundial.

El encuentro, correspondiente a los 16avos de final del Mundial, se disputará en la madrugada del sábado 4 de julio, a las 00:00 horas. (hora peninsular) y podrá seguirse en streaming online a través de la app y la web de DAZN con una suscripción activa a cualquiera de sus planes disponibles.

Consulta los horarios y canales para ver la transmisión de Argentina vs. Cabo Verde, con Lionel Messi, por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix / @argentina) / Piero Hatto

¿Cuánto cuesta ver el Mundial 2026 en DAZN?

Los usuarios con una suscripción activa podrán añadir el paquete especial del Mundial y acceder a todos los partidos del campeonato.

Complemento Mundial 2026: 19,99 € (pago único)

Argentina vs. Cabo Verde por Mundial 2026: Datos del partido

Partido: Argentina vs. Cabo Verde (16avos de final, Mundial 2026)

Fecha: sábado 4 de julio de 2026

Hora en España: 00:00 horas (hora peninsular)

Estadio: Hard Rock Stadium, Miami

TV en abierto: La 1 de RTVE en todo el territorio nacional.

Streaming gratuito: RTVE Play (web y app).

Pago/OTT: DAZN y canal “DAZN Mundial” (Mediapro) con todos los partidos del Mundial 2026.

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)