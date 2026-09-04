Tenemos acción en la categoría de los pesos pesados del boxeo. Este viernes 4 de septiembre, no te pierdas la transmisión de la pelea de Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba EN VIVO a través de la señal de DAZN PPV, que estará habilitada en todo el mundo para seguir este enfrentamiento. El mexicano se verá las caras ante un polaco de 30 años, que viene de su primera derrota y quiere recuperarse para ostentar a algún título en la categoría.
¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Andy Ruiz vs. Damian Knyba en EE.UU.?
El precio mensual del paquete estándar de DAZN es de USD 19.99 mensuales en los Estados Unidos. De esta forma, podrás ver la pelea de boxeo entre Andy Ruiz vs. Damian Knyba en vivo y en directo el viernes 4 de septiembre desde las 8:00 p.m. ET.
¿Cuánto cuesta DAZN PPV en EE.UU.?
En los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99. A continuación, la lista de precios en diferentes países del mundo:
|Países
|DAZN PPV
|Estados Unidos
|USD 59,99
|Puerto Rico
|USD 59,99
|Canadá
|59,99 CAD
|México
|MXN 291
|República Dominicana
|USD 19,99
|Costa Rica
|USD 19,99
|Honduras
|USD 14,99
|El Salvador
|USD 14,99
|Guatemala
|USD 14,99
|Nicaragua
|USD 14,99
|Panamá
|USD 14,99
|Argentina
|USD 14,99
|Bolivia
|USD 19,99
|Brasil
|BRL 82,90
|Chile
|CLP 14072
|Colombia
|COP 63220
|Ecuador
|USD 19,99
|Paraguay
|USD 14,99
|Perú
|PEN 14,99
|Uruguay
|USD 14,99
|Venezuela
|USD 14,99
|España
|19,99 EUR
|Reino Unido
|24.99 GBP
|Irlanda
|19,99 EUR
|Italia
|19,99 EUR
|Alemania
|19,99 EUR
|Francia
|19,99 EUR
|Japón
|3100 yenes
|Corea del Sur
|28280 KRW
|India
|1704 rupias indias
|Nueva Zelanda
|NZD 49,99
|Australia
|49,99 dólares australianos
¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?
DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:
- Apple TV
- Google Chromescast
- Amazon Fire TV
- Amazon Fire Stick
- Android TV
- Roku
- SmartCast