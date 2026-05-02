El boxeo mexicano se prepara para una noche de alto voltaje en Las Vegas. En el T‑Mobile Arena, David Benavídez se medirá ante Gilberto “El Zurdo” Ramírez, quien expondrá sus títulos mundiales de peso crucero de la AMB y la OMB frente al invicto que decidió dejar atrás los semipesados para perseguir un nuevo trono en una división más pesada. Sobre ese ring no solo estarán en disputa dos cinturones: también el orgullo de dos carreras que apuntan a la historia.

La pelea estelar del evento “Cinco de Mayo y Boxeo” se llevará a cabo este sábado 2 de mayo, a partir de las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) , en una velada que promete encender al público desde el primer campanazo. El T‑Mobile Arena será el escenario donde dos de los boxeadores más peligrosos del momento se encontrarán sin margen de error, con toda la presión de un cartel pensado para brillar en las grandes noches del boxeo.

David Benavídez llega como uno de los peleadores más temidos del momento, con un récord invicto de 31 victorias, la mayoría por nocaut, decidido a demostrar que su poder y ritmo también pueden dominar una división superior. Después de brillar en supermediano y dejar su marca en semipesado, “El Monstruo Mexicano” sube ahora al peso crucero con un objetivo claro: destronar a Ramírez y conquistar una nueva categoría. Durante años apuntó a Saúl “Canelo” Álvarez, pero al no concretarse ese duelo, encontró en el campeón crucero el desafío perfecto para su ambición.

Frente a él estará Gilberto Ramírez, un peleador al que muchos consideran ya entre los mejores de la división crucero. Campeón con un récord de 48 victorias y solo 1 derrota, el llamado “Zurdo” ha reconstruido su camino con una racha de triunfos importantes y hoy muestra la versión más madura de su boxeo: un peleador que sabe administrar la distancia, elegir sus golpes y manejar los tiempos de la contienda. Cada defensa se ha convertido para él en una declaración de fuerza y carácter.

El choque enfrenta dos formas muy distintas de entender el boxeo. Benavídez representa la presión, el volumen y la ferocidad que no retrocede; Ramírez encarna la frialdad, la lectura paciente del combate y el castigo calculado. El retador buscará irrumpir en la división arrebatando los cinturones en una sola noche, mientras el campeón defenderá su territorio en las 200 libras.

Cuando la campana suene en Las Vegas este 2 de mayo, ya no habrá promesas ni pronósticos: solo dos mexicanos frente a frente, un ring, y el peso de una pelea que puede marcar el rumbo de sus carreras. El escenario está listo; ahora, la historia tendrá que escribirse golpe a golpe.

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Horario, TV y dónde ver en vivo la pelea David Benavidez vs. Gilberto “El Zurdo” Ramírez

Pelea: David Benavidez vs. El Zurdo Ramírez

Categoría: peso crucero

Número de rounds: 12

Títulos en juego: AMB y OMB

Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026

Hora de la cartelera: 18:00 horas del Tiempo de Centro; 8 p.m. ET / 5:30 p.m. PT

Hora de la estelar: 21:30 horas del Tiempo de Centro; 11:30 p.m. ET / 8:30 p.m. PT

Sede: T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos)