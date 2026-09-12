El T-Mobile Arena de Las Vegas tiene una pelea clave por la categoría de peso wélter. Este sábado 12 de septiembre, no te pierdas el combate de Ryan García vs. Conor Benn EN VIVO a través de la señal de DAZN PPV en todo el mundo, en donde se pondrá en juego el cinturón del Concejo Mundial de Boxeo de García. Esta pelea se ha venido cocinando con una fuerte rivalidad durante las últimas dos semanas y aquí podrás disfrutarla de principio a fin.
¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Ryan García vs. Conor Benn en EE.UU.?
El acceso a Ryan García vs. Conor Benn en Estados Unidos estará disponible a través de Paramount+, sin necesidad de pagar un PPV adicional. La esperada pelea se realizará el sábado 12 de septiembre de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con la cartelera principal programada para comenzar a las 8:00 p.m. ET (5:00 p.m. PT).
¿Cuánto cuesta DAZN PPV en EE.UU.?
En los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99. A continuación, la lista de precios en diferentes países del mundo:
|Países
|DAZN PPV
|Estados Unidos
|USD 59,99
|Puerto Rico
|USD 59,99
|Canadá
|59,99 CAD
|México
|MXN 291
|República Dominicana
|USD 19,99
|Costa Rica
|USD 19,99
|Honduras
|USD 14,99
|El Salvador
|USD 14,99
|Guatemala
|USD 14,99
|Nicaragua
|USD 14,99
|Panamá
|USD 14,99
|Argentina
|USD 14,99
|Bolivia
|USD 19,99
|Brasil
|BRL 82,90
|Chile
|CLP 14072
|Colombia
|COP 63220
|Ecuador
|USD 19,99
|Paraguay
|USD 14,99
|Perú
|PEN 14,99
|Uruguay
|USD 14,99
|Venezuela
|USD 14,99
|España
|19,99 EUR
|Reino Unido
|24.99 GBP
|Irlanda
|19,99 EUR
|Italia
|19,99 EUR
|Alemania
|19,99 EUR
|Francia
|19,99 EUR
|Japón
|3100 yenes
|Corea del Sur
|28280 KRW
|India
|1704 rupias indias
|Nueva Zelanda
|NZD 49,99
|Australia
|49,99 dólares australianos
¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?
DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:
- Apple TV
- Google Chromescast
- Amazon Fire TV
- Amazon Fire Stick
- Android TV
- Roku
- SmartCast
Fecha, hora, TV y dónde ver online Ryan García vs. Conor Benn
El sábado 12 de septiembre se realizará la esperada pelea entre Ryan García y Conor Benn en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos. La velada comenzará desde las 7:00 p. m. de México (8:00 p. m. del Este de Estados Unidos) y se espera que García y Benn suban al ring cerca de las 10:00 p. m. de México (11:00 p. m. ET). El combate será por el título mundial wélter del CMB.
- Día: Sábado 12 de septiembre de 2026
- Inicio de la cartelera: 7:00 p. m. de México, 8:00 p. m. ET
- Hora de Ryan García vs. Conor Benn (aproximada): 10:00 p. m. de México, 11:00 p. m. ET
- Sede: T-Mobile Arena, Las Vegas, Estados Unidos
- Dónde ver: Paramount+ y DAZN