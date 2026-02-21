Mario Barrios y Ryan García encabezarán la cartelera estelar de boxeo que se llevará a cabo este sábado 21 de febrero (19:00 horas del Tiempo de Centro; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde estará en juego el título mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). La función, promovida como uno de los eventos más atractivos del calendario 2026, reunirá a miles de aficionados en Nevada y a una audiencia global expectante ante un choque de estilos y personalidades. Si quieres ver la pelea desde tu teléfono celular, computadora, tableta o Smart TV, el combate estará disponible a través de pago por evento (PPV) del servicio streaming de DAZN, según la oferta de tu país. Así, Barrios vs. García se perfila como una cita imperdible para los seguidores del boxeo en la siempre vibrante escena de Las Vegas.

Barrios llega como campeón mundial wélter del CMB y en un momento de clara consolidación en las 147 libras, respaldado por un récord profesional de 29 victorias, 2 derrotas y 2 empates, con 18 triunfos por nocaut. El mexicano-estadounidense ha sabido reinventarse tras sus tropiezos en categorías inferiores, mostrando mayor madurez táctica, mejor manejo de la distancia y un estilo más paciente sin perder su capacidad de castigo sostenido. Su etapa como monarca, que incluye defensas ante rivales de buen nivel y un calendario exigente, lo presenta como un campeón probado física y mentalmente. Para esta noche en Las Vegas, Barrios ha prometido imponer su tamaño natural de wélter, su presión constante y su fortaleza en los intercambios largos.

En la esquina opuesta estará Ryan García, ex campeón interino ligero del CMB y una de las figuras más mediáticas del boxeo actual, que busca consagrarse en una tercera división y conquistar por primera vez un título mundial absoluto. Con un registro de 27 victorias, 1 derrota y 19 nocauts, García se apoya en su explosiva velocidad de manos, su conocido gancho de izquierda y un instinto ofensivo que le ha dado varias victorias espectaculares. Su salto definitivo al peso wélter llega después de reconocidos problemas para dar el límite en categorías inferiores y de una etapa marcada por altibajos, cambios de equipo y polémicas fuera del ring. Esta pelea representa para él una oportunidad crucial de reivindicación deportiva y de demostrar que su poder y velocidad pueden imponerse también frente a un campeón natural de 147 libras.

Las casas de apuestas y muchos analistas otorgan un ligero favoritismo a Barrios debido a su experiencia reciente en la división, su solidez en peleas a 12 asaltos y su adaptación al rigor físico del peso wélter. Sin embargo, la incógnita principal radica en si el campeón podrá controlar la distancia y neutralizar la velocidad de García, o si el retador logrará marcar diferencias con explosivos contragolpes y ráfagas rápidas, especialmente en los primeros asaltos. Ambos han prometido una pelea de alto ritmo, con intercambios en el centro del ring y una propuesta ofensiva que apunta a brindar espectáculo de principio a fin. En un duelo donde el margen de error será mínimo, la resistencia, la concentración y la determinación de cada boxeador podrían definir quién se marcha de Las Vegas con el prestigioso cinturón verde y oro en su cintura.

¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Mario Barrios vs. Ryan García por pelea de boxeo en Las Vegas?

Para ver la pelea entre Mario Barrios y Ryan García en los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99; en el Reino Unido costará £24.99.

A continuación, todos los precios de DAZN PPV en diferentes países del mundo:

Países DAZN PPV Estados Unidos USD 59,99 Puerto Rico USD 59,99 Canadá 59,99 CAD México MXN 291 República Dominicana USD 19,99 Costa Rica USD 19,99 Honduras USD 14,99 El Salvador USD 14,99 Guatemala USD 14,99 Nicaragua USD 14,99 Panamá USD 14,99 Argentina USD 14,99 Bolivia USD 19,99 Brasil BRL 82,90 Chile CLP 14072 Colombia COP 63220 Ecuador USD 19,99 Paraguay USD 14,99 Perú PEN 14,99 Uruguay USD 14,99 Venezuela USD 14,99 España 19,99 EUR Reino Unido 24.99 GBP Irlanda 19,99 EUR Italia 19,99 EUR Alemania 19,99 EUR Francia 19,99 EUR Japón 3100 yenes Corea del Sur 28280 KRW India 1704 rupias indias Nueva Zelanda NZD 49,99 Australia 49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:

Apple TV

Google Chromescast

Amazon Fire TV

Amazon Fire Stick

Android TV

Roku

SmartCast

¿La pelea Mario Barrios vs. Ryan García va en TV abierta en México?

No. El combate entre Mario Barrios y Ryan García es exclusivo de DAZN por lo que no se transmitirá en ningún canal de televisión abierta de México y cualquier otro país del mundo.

Horario, TV y dónde ver en vivo la pelea Mario Barrios vs. Ryan García en The King

Pelea: Mario Barrios vs. Ryan García

Categoría: peso wélter

Número de rounds: 12

Títulos en juego: CMB

Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026

Hora de la cartelera: 19:00 horas del Tiempo de Centro; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT

Hora de la estelar: 22:53 horas del Tiempo de entro; 11:53 p.m. ET / 8:53 p.m. PT

Sede: T-Mobile Arena, Las Vegas (Estados Unidos)