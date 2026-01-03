La múltiple campeona mundial Amanda Serrano encabezará una velada de alto voltaje en Puerto Rico, donde defenderá sus cinturones del peso pluma ante la invicta estadounidense Reina Téllez en un duelo que promete fuegos artificiales. Será el esperado regreso de la boricua a pelear en casa tras casi cinco años de ausencia, con su afición como juez de honor en la primera defensa conjunta de sus títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). ¿Quieres ver la pelea desde tu teléfono celular, computadora, tableta o televisor Smart TV? DAZN será la única señal oficial en todo el mundo que transmitirá el combate en vivo vía pago por evento (PPV). A continuación, se explican todos los pasos que debes seguir para contratar el servicio de streaming según el país en el que te encuentres.

La última aparición de Serrano en el ring fue en julio de 2025, cuando sufrió su tercera derrota ante Katie Taylor, duelo que puso punto final a una de las rivalidades más importantes en la historia del boxeo femenino. Aquella pelea dejó abierta la incógnita sobre el futuro inmediato de “The Real Deal”, que ahora busca relanzar su carrera con un regreso triunfal en casa y frente a un público que la considera una de sus grandes referentes deportivas.

Inicialmente, se había programado una nueva pelea frente a Erika Cruz, pero un hallazgo atípico en un control antidopaje voluntario de la mexicana obligó a modificar la hoja de ruta del evento.

La elegida para reemplazarla fue Reina Téllez, joven invicta de 22 años que aceptó el combate con escaso margen de preparación y que, pese a no superar el límite del peso pluma en la báscula, se mantiene como la rival de Serrano en este esperado regreso a Puerto Rico.

¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Amanda Serrano vs. Reina Téllez por boxeo en Puerto Rico?

Para ver la pelea entre Amanda Serrano y Reina Téllez en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99; en el Reino Unido costará £24.99.

A continuación, todos los precios de DAZN PPV en diferentes países del mundo:

Países DAZN PPV Estados Unidos USD 59,99 Puerto Rico USD 59,99 Canadá 59,99 CAD México MXN 291 República Dominicana USD 19,99 Costa Rica USD 19,99 Honduras USD 14,99 El Salvador USD 14,99 Guatemala USD 14,99 Nicaragua USD 14,99 Panamá USD 14,99 Argentina USD 14,99 Bolivia USD 19,99 Brasil BRL 82,90 Chile CLP 14072 Colombia COP 63220 Ecuador USD 19,99 Paraguay USD 14,99 Perú PEN 14,99 Uruguay USD 14,99 Venezuela USD 14,99 España 19,99 EUR Reino Unido 24.99 GBP Irlanda 19,99 EUR Italia 19,99 EUR Alemania 19,99 EUR Francia 19,99 EUR Japón 3100 yenes Corea del Sur 28280 KRW India 1704 rupias indias Nueva Zelanda NZD 49,99 Australia 49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:

Apple TV

Google Chromescast

Amazon Fire TV

Amazon Fire Stick

Android TV

Roku

SmartCast

Horario, TV y dónde ver en vivo la pelea Amanda Serrano vs. Reina Téllez

Pelea: Amanda Serrano vs. Reina Téllez

Categoría: peso pluma femenino

Número de rounds: 10 (3 minutos)

Títulos en juego: AMB y OMB

Fecha: Sábado 03 de enero de 2026

Hora de la pelea: 11 p.m. ET / 8 p.m. PT; 00:00 del domingo 4 de enero en Puerto Rico

Sede: Coliseo Roberto Clemente, de San Juan, Puerto Rico