SAN JUAN (PUERTO RICO), 03/01/2026.- Cobertura oficial de DAZN EN VIVO EN DIRECTO para ver la pelea entre Amanda Serrano y Reina Téllez este sábado 3 de enero por la división peso pluma femenino desde el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan. FOTO DE TIMOTHY A. CLARY PARA AFP
SAN JUAN (PUERTO RICO), 03/01/2026.- Cobertura oficial de DAZN EN VIVO EN DIRECTO para ver la pelea entre Amanda Serrano y Reina Téllez este sábado 3 de enero por la división peso pluma femenino desde el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan. FOTO DE TIMOTHY A. CLARY PARA AFP
/ TIMOTHY A. CLARY
Noé Yactayo
Noé Yactayo

La múltiple campeona mundial Amanda Serrano encabezará una velada de alto voltaje en Puerto Rico, donde defenderá sus cinturones del peso pluma ante la invicta estadounidense Reina Téllez en un duelo que promete fuegos artificiales. Será el esperado regreso de la boricua a pelear en casa tras casi cinco años de ausencia, con su afición como juez de honor en la primera defensa conjunta de sus títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). ¿Quieres ver la pelea desde tu teléfono celular, computadora, tableta o televisor Smart TV? DAZN será la única señal oficial en todo el mundo que transmitirá el combate en vivo vía pago por evento (PPV). A continuación, se explican todos los pasos que debes seguir para contratar el servicio de streaming según el país en el que te encuentres.

La última aparición de Serrano en el ring fue en julio de 2025, cuando sufrió su tercera derrota ante Katie Taylor, duelo que puso punto final a una de las rivalidades más importantes en la historia del boxeo femenino. Aquella pelea dejó abierta la incógnita sobre el futuro inmediato de “The Real Deal”, que ahora busca relanzar su carrera con un regreso triunfal en casa y frente a un público que la considera una de sus grandes referentes deportivas.

Inicialmente, se había programado una nueva pelea frente a Erika Cruz, pero un hallazgo atípico en un control antidopaje voluntario de la mexicana obligó a modificar la hoja de ruta del evento.

La elegida para reemplazarla fue Reina Téllez, joven invicta de 22 años que aceptó el combate con escaso margen de preparación y que, pese a no superar el límite del peso pluma en la báscula, se mantiene como la rival de Serrano en este esperado regreso a Puerto Rico.

¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Amanda Serrano vs. Reina Téllez por boxeo en Puerto Rico?

Para ver la pelea entre Amanda Serrano y Reina Téllez en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99; en el Reino Unido costará £24.99.

A continuación, todos los precios de DAZN PPV en diferentes países del mundo:

PaísesDAZN PPV
Estados UnidosUSD 59,99
Puerto RicoUSD 59,99
Canadá59,99 CAD
MéxicoMXN 291
República DominicanaUSD 19,99
Costa RicaUSD 19,99
HondurasUSD 14,99
El SalvadorUSD 14,99
GuatemalaUSD 14,99
NicaraguaUSD 14,99
PanamáUSD 14,99
ArgentinaUSD 14,99
BoliviaUSD 19,99
BrasilBRL 82,90
ChileCLP 14072
ColombiaCOP 63220
EcuadorUSD 19,99
ParaguayUSD 14,99
PerúPEN 14,99
UruguayUSD 14,99
VenezuelaUSD 14,99
España19,99 EUR
Reino Unido24.99 GBP
Irlanda19,99 EUR
Italia19,99 EUR
Alemania19,99 EUR
Francia19,99 EUR
Japón3100 yenes
Corea del Sur28280 KRW
India1704 rupias indias
Nueva ZelandaNZD 49,99
Australia49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:

  • Apple TV
  • Google Chromescast
  • Amazon Fire TV
  • Amazon Fire Stick
  • Android TV
  • Roku
  • SmartCast

Horario, TV y dónde ver en vivo la pelea Amanda Serrano vs. Reina Téllez

  • Pelea: Amanda Serrano vs. Reina Téllez
  • Categoría: peso pluma femenino
  • Número de rounds: 10 (3 minutos)
  • Títulos en juego: AMB y OMB
  • Fecha: Sábado 03 de enero de 2026
  • Hora de la pelea: 11 p.m. ET / 8 p.m. PT; 00:00 del domingo 4 de enero en Puerto Rico
  • Sede: Coliseo Roberto Clemente, de San Juan, Puerto Rico
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC