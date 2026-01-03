La múltiple campeona mundial Amanda Serrano encabezará una velada de alto voltaje en Puerto Rico, donde defenderá sus cinturones del peso pluma ante la invicta estadounidense Reina Téllez en un duelo que promete fuegos artificiales. Será el esperado regreso de la boricua a pelear en casa tras casi cinco años de ausencia, con su afición como juez de honor en la primera defensa conjunta de sus títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). ¿Quieres ver la pelea desde tu teléfono celular, computadora, tableta o televisor Smart TV? DAZN será la única señal oficial en todo el mundo que transmitirá el combate en vivo vía pago por evento (PPV). A continuación, se explican todos los pasos que debes seguir para contratar el servicio de streaming según el país en el que te encuentres.
La última aparición de Serrano en el ring fue en julio de 2025, cuando sufrió su tercera derrota ante Katie Taylor, duelo que puso punto final a una de las rivalidades más importantes en la historia del boxeo femenino. Aquella pelea dejó abierta la incógnita sobre el futuro inmediato de “The Real Deal”, que ahora busca relanzar su carrera con un regreso triunfal en casa y frente a un público que la considera una de sus grandes referentes deportivas.
Inicialmente, se había programado una nueva pelea frente a Erika Cruz, pero un hallazgo atípico en un control antidopaje voluntario de la mexicana obligó a modificar la hoja de ruta del evento.
La elegida para reemplazarla fue Reina Téllez, joven invicta de 22 años que aceptó el combate con escaso margen de preparación y que, pese a no superar el límite del peso pluma en la báscula, se mantiene como la rival de Serrano en este esperado regreso a Puerto Rico.
¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Amanda Serrano vs. Reina Téllez por boxeo en Puerto Rico?
Para ver la pelea entre Amanda Serrano y Reina Téllez en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99; en el Reino Unido costará £24.99.
A continuación, todos los precios de DAZN PPV en diferentes países del mundo:
|Países
|DAZN PPV
|Estados Unidos
|USD 59,99
|Puerto Rico
|USD 59,99
|Canadá
|59,99 CAD
|México
|MXN 291
|República Dominicana
|USD 19,99
|Costa Rica
|USD 19,99
|Honduras
|USD 14,99
|El Salvador
|USD 14,99
|Guatemala
|USD 14,99
|Nicaragua
|USD 14,99
|Panamá
|USD 14,99
|Argentina
|USD 14,99
|Bolivia
|USD 19,99
|Brasil
|BRL 82,90
|Chile
|CLP 14072
|Colombia
|COP 63220
|Ecuador
|USD 19,99
|Paraguay
|USD 14,99
|Perú
|PEN 14,99
|Uruguay
|USD 14,99
|Venezuela
|USD 14,99
|España
|19,99 EUR
|Reino Unido
|24.99 GBP
|Irlanda
|19,99 EUR
|Italia
|19,99 EUR
|Alemania
|19,99 EUR
|Francia
|19,99 EUR
|Japón
|3100 yenes
|Corea del Sur
|28280 KRW
|India
|1704 rupias indias
|Nueva Zelanda
|NZD 49,99
|Australia
|49,99 dólares australianos
¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?
DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:
- Apple TV
- Google Chromescast
- Amazon Fire TV
- Amazon Fire Stick
- Android TV
- Roku
- SmartCast
Horario, TV y dónde ver en vivo la pelea Amanda Serrano vs. Reina Téllez
- Pelea: Amanda Serrano vs. Reina Téllez
- Categoría: peso pluma femenino
- Número de rounds: 10 (3 minutos)
- Títulos en juego: AMB y OMB
- Fecha: Sábado 03 de enero de 2026
- Hora de la pelea: 11 p.m. ET / 8 p.m. PT; 00:00 del domingo 4 de enero en Puerto Rico
- Sede: Coliseo Roberto Clemente, de San Juan, Puerto Rico