RIAD (ARABIA SAUDITA), 22/11/2025.- Cobertura oficial de DAZN PPV EN VIVO EN DIRECTO para ver la pelea de David Benavidez vs. Anthony Yarde este sábado 22 de noviembre por el título peso supermediano de la AMB y CMB desde el ring del ANB Arena de Riad, Arabia Saudita. FOTO DE DAZN
/ DAZN
Noé Yactayo
David Benavídez y Anthony Yarde encabezarán la cartelera estelar de la velada de boxeo que se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre (3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT; 2:00 p. m. hora del Centro) en el ring del ANB Arena de Riad, Arabia Saudita. ¿Quieres ver la pelea desde tu teléfono celular, computadora, tableta o televisor Smart TV? DAZN será la única señal oficial en todo el mundo que transmitirá el combate en vivo vía pago por evento (PPV). A continuación, se explican todos los pasos que debes seguir para contratar el servicio de streaming según el país en el que te encuentres.

Benavidez, invicto con 30 victorias y 24 nocauts, consolidado como campeón tras mover su carrera a las 175 libras debido a la falta de oportunidades ante Canelo Álvarez, busca ratificar su dominio en la categoría tras sus triunfos ante Oleksandr Gvozdyk y David Morrell. El norteamericano ha prometido una guerra, destacando el perfil ofensivo y el carácter combativo de ambos, asegurando que ninguno retrocederá ante la presión del rival.​

Anthony Yarde, con un récord de 27 victorias y 3 derrotas, también es reconocido por su enorme pegada y ha dejado atrás cuestionamientos sobre su fortaleza mental y determinación, tras haber protagonizado una feroz batalla contra Artur Beterbiev en su último desafío mundialista. A pesar de sus derrotas previas ante campeones como Kovalev y Arthur, Yarde ha revolucionado su enfoque y ahora regresa decidido a sorprender, mostrando capacidad de ajuste y coraje que podrían poner en aprietos a Benavidez si repite el nivel mostrado ante Beterbiev.​

Las casas de apuestas dan como amplio favorito a Benavidez por su técnica y trayectoria. Sin embargo, la incógnita radica en si su poder puede imponerse plenamente en la nueva división y si Yarde será capaz de capitalizar los intercambios en el centro del ring; ambos han prometido una pelea explosiva y de alto ritmo, elevando las expectativas de los aficionados ante un choque que podría definirse por la resistencia y la decisión de cada boxeador.​

¿Dónde ver DAZN EN VIVO, David Benavidez vs. Anthony Yarde por pelea de boxeo en Arabia Saudita?

Para ver la pelea entre David Benavidez y Anthony Yarde en los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99; en el Reino Unido costará £24.99.

A continuación, todos los precios de DAZN PPV en diferentes países del mundo:

PaísesDAZN PPV
Estados UnidosUSD 59,99
Puerto RicoUSD 59,99
Canadá59,99 CAD
MéxicoMXN 291
República DominicanaUSD 19,99
Costa RicaUSD 19,99
HondurasUSD 14,99
El SalvadorUSD 14,99
GuatemalaUSD 14,99
NicaraguaUSD 14,99
PanamáUSD 14,99
ArgentinaUSD 14,99
BoliviaUSD 19,99
BrasilBRL 82,90
ChileCLP 14072
ColombiaCOP 63220
EcuadorUSD 19,99
ParaguayUSD 14,99
PerúPEN 14,99
UruguayUSD 14,99
VenezuelaUSD 14,99
España19,99 EUR
Reino Unido24.99 GBP
Irlanda19,99 EUR
Italia19,99 EUR
Alemania19,99 EUR
Francia19,99 EUR
Japón3100 yenes
Corea del Sur28280 KRW
India1704 rupias indias
Nueva ZelandaNZD 49,99
Australia49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:

  • Apple TV
  • Google Chromescast
  • Amazon Fire TV
  • Amazon Fire Stick
  • Android TV
  • Roku
  • SmartCast

¿La pelea David Benavidez vs. Anthony Yarde va en TV abierta en México?

No. El combate entre David Benavidez y Anthony Yarde es exclusivo de DAZN por lo que no se transmitirá en ningún canal de televisión abierta de México y cualquier otro país del mundo.

Horario, TV y dónde ver en vivo la pelea David Benavidez vs. Anthony Yarde

  • Pelea: David Benavidez vs. Anthony Yarde
  • Categoría: peso supermediano
  • Número de rounds: 12
  • Títulos en juego: AMB y CMB
  • Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025
  • Hora de la cartelera: 14:00 horas del Tiempo de Centro; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT
  • Hora de la estelar: 19:00 horas del Tiempo de entro; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
  • Sede: ANB Arena de Riad, Arabia Saudita
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

