David Benavídez y Anthony Yarde encabezarán la cartelera estelar de la velada de boxeo que se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre (3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT; 2:00 p. m. hora del Centro) en el ring del ANB Arena de Riad, Arabia Saudita. ¿Quieres ver la pelea desde tu teléfono celular, computadora, tableta o televisor Smart TV? DAZN será la única señal oficial en todo el mundo que transmitirá el combate en vivo vía pago por evento (PPV). A continuación, se explican todos los pasos que debes seguir para contratar el servicio de streaming según el país en el que te encuentres.

Benavidez, invicto con 30 victorias y 24 nocauts, consolidado como campeón tras mover su carrera a las 175 libras debido a la falta de oportunidades ante Canelo Álvarez, busca ratificar su dominio en la categoría tras sus triunfos ante Oleksandr Gvozdyk y David Morrell. El norteamericano ha prometido una guerra, destacando el perfil ofensivo y el carácter combativo de ambos, asegurando que ninguno retrocederá ante la presión del rival.​

Anthony Yarde, con un récord de 27 victorias y 3 derrotas, también es reconocido por su enorme pegada y ha dejado atrás cuestionamientos sobre su fortaleza mental y determinación, tras haber protagonizado una feroz batalla contra Artur Beterbiev en su último desafío mundialista. A pesar de sus derrotas previas ante campeones como Kovalev y Arthur, Yarde ha revolucionado su enfoque y ahora regresa decidido a sorprender, mostrando capacidad de ajuste y coraje que podrían poner en aprietos a Benavidez si repite el nivel mostrado ante Beterbiev.​

Las casas de apuestas dan como amplio favorito a Benavidez por su técnica y trayectoria. Sin embargo, la incógnita radica en si su poder puede imponerse plenamente en la nueva división y si Yarde será capaz de capitalizar los intercambios en el centro del ring; ambos han prometido una pelea explosiva y de alto ritmo, elevando las expectativas de los aficionados ante un choque que podría definirse por la resistencia y la decisión de cada boxeador.​

¿Dónde ver DAZN EN VIVO, David Benavidez vs. Anthony Yarde por pelea de boxeo en Arabia Saudita?

Para ver la pelea entre David Benavidez y Anthony Yarde en los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99; en el Reino Unido costará £24.99.

A continuación, todos los precios de DAZN PPV en diferentes países del mundo:

Países DAZN PPV Estados Unidos USD 59,99 Puerto Rico USD 59,99 Canadá 59,99 CAD México MXN 291 República Dominicana USD 19,99 Costa Rica USD 19,99 Honduras USD 14,99 El Salvador USD 14,99 Guatemala USD 14,99 Nicaragua USD 14,99 Panamá USD 14,99 Argentina USD 14,99 Bolivia USD 19,99 Brasil BRL 82,90 Chile CLP 14072 Colombia COP 63220 Ecuador USD 19,99 Paraguay USD 14,99 Perú PEN 14,99 Uruguay USD 14,99 Venezuela USD 14,99 España 19,99 EUR Reino Unido 24.99 GBP Irlanda 19,99 EUR Italia 19,99 EUR Alemania 19,99 EUR Francia 19,99 EUR Japón 3100 yenes Corea del Sur 28280 KRW India 1704 rupias indias Nueva Zelanda NZD 49,99 Australia 49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:

Apple TV

Google Chromescast

Amazon Fire TV

Amazon Fire Stick

Android TV

Roku

SmartCast

¿La pelea David Benavidez vs. Anthony Yarde va en TV abierta en México?

No. El combate entre David Benavidez y Anthony Yarde es exclusivo de DAZN por lo que no se transmitirá en ningún canal de televisión abierta de México y cualquier otro país del mundo.

Horario, TV y dónde ver en vivo la pelea David Benavidez vs. Anthony Yarde

Pelea: David Benavidez vs. Anthony Yarde

Categoría: peso supermediano

Número de rounds: 12

Títulos en juego: AMB y CMB

Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025

Hora de la cartelera: 14:00 horas del Tiempo de Centro; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT

Hora de la estelar: 19:00 horas del Tiempo de entro; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT

Sede: ANB Arena de Riad, Arabia Saudita