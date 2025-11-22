David Benavídez y Anthony Yarde encabezarán la cartelera estelar de la velada de boxeo que se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre (3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT; 2:00 p. m. hora del Centro) en el ring del ANB Arena de Riad, Arabia Saudita. ¿Quieres ver la pelea desde tu teléfono celular, computadora, tableta o televisor Smart TV? DAZN será la única señal oficial en todo el mundo que transmitirá el combate en vivo vía pago por evento (PPV). A continuación, se explican todos los pasos que debes seguir para contratar el servicio de streaming según el país en el que te encuentres.
Benavidez, invicto con 30 victorias y 24 nocauts, consolidado como campeón tras mover su carrera a las 175 libras debido a la falta de oportunidades ante Canelo Álvarez, busca ratificar su dominio en la categoría tras sus triunfos ante Oleksandr Gvozdyk y David Morrell. El norteamericano ha prometido una guerra, destacando el perfil ofensivo y el carácter combativo de ambos, asegurando que ninguno retrocederá ante la presión del rival.
Anthony Yarde, con un récord de 27 victorias y 3 derrotas, también es reconocido por su enorme pegada y ha dejado atrás cuestionamientos sobre su fortaleza mental y determinación, tras haber protagonizado una feroz batalla contra Artur Beterbiev en su último desafío mundialista. A pesar de sus derrotas previas ante campeones como Kovalev y Arthur, Yarde ha revolucionado su enfoque y ahora regresa decidido a sorprender, mostrando capacidad de ajuste y coraje que podrían poner en aprietos a Benavidez si repite el nivel mostrado ante Beterbiev.
Las casas de apuestas dan como amplio favorito a Benavidez por su técnica y trayectoria. Sin embargo, la incógnita radica en si su poder puede imponerse plenamente en la nueva división y si Yarde será capaz de capitalizar los intercambios en el centro del ring; ambos han prometido una pelea explosiva y de alto ritmo, elevando las expectativas de los aficionados ante un choque que podría definirse por la resistencia y la decisión de cada boxeador.
¿Dónde ver DAZN EN VIVO, David Benavidez vs. Anthony Yarde por pelea de boxeo en Arabia Saudita?
Para ver la pelea entre David Benavidez y Anthony Yarde en los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99; en el Reino Unido costará £24.99.
A continuación, todos los precios de DAZN PPV en diferentes países del mundo:
|Países
|DAZN PPV
|Estados Unidos
|USD 59,99
|Puerto Rico
|USD 59,99
|Canadá
|59,99 CAD
|México
|MXN 291
|República Dominicana
|USD 19,99
|Costa Rica
|USD 19,99
|Honduras
|USD 14,99
|El Salvador
|USD 14,99
|Guatemala
|USD 14,99
|Nicaragua
|USD 14,99
|Panamá
|USD 14,99
|Argentina
|USD 14,99
|Bolivia
|USD 19,99
|Brasil
|BRL 82,90
|Chile
|CLP 14072
|Colombia
|COP 63220
|Ecuador
|USD 19,99
|Paraguay
|USD 14,99
|Perú
|PEN 14,99
|Uruguay
|USD 14,99
|Venezuela
|USD 14,99
|España
|19,99 EUR
|Reino Unido
|24.99 GBP
|Irlanda
|19,99 EUR
|Italia
|19,99 EUR
|Alemania
|19,99 EUR
|Francia
|19,99 EUR
|Japón
|3100 yenes
|Corea del Sur
|28280 KRW
|India
|1704 rupias indias
|Nueva Zelanda
|NZD 49,99
|Australia
|49,99 dólares australianos
¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?
DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:
- Apple TV
- Google Chromescast
- Amazon Fire TV
- Amazon Fire Stick
- Android TV
- Roku
- SmartCast
¿La pelea David Benavidez vs. Anthony Yarde va en TV abierta en México?
No. El combate entre David Benavidez y Anthony Yarde es exclusivo de DAZN por lo que no se transmitirá en ningún canal de televisión abierta de México y cualquier otro país del mundo.
Horario, TV y dónde ver en vivo la pelea David Benavidez vs. Anthony Yarde
- Pelea: David Benavidez vs. Anthony Yarde
- Categoría: peso supermediano
- Número de rounds: 12
- Títulos en juego: AMB y CMB
- Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025
- Hora de la cartelera: 14:00 horas del Tiempo de Centro; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT
- Hora de la estelar: 19:00 horas del Tiempo de entro; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
- Sede: ANB Arena de Riad, Arabia Saudita