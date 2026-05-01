La élite del boxeo mundial regresa al cuadrilátero este sábado 2 de mayo (02:00 horas del Tiempo de Centro; 4 a.m. ET / 1 a.m. PT) con un enfrentamiento histórico que promete paralizar a los fanáticos del pugilismo. El campeón indiscutido de peso supergallo, Naoya Inoue, defenderá sus coronas ante el peligroso Junto Nakatani en una batalla de invictos desde el icónico Tokyo Dome. Para quienes buscan dónde ver la pelea en vivo, la plataforma DAZN PPV transmitirá el evento en directo para seguir cada detalle del choque entre dos de los mejores libra por libra de la actualidad.
Naoya Inoue llega a este compromiso con un récord impecable de 32 victorias y 27 nocauts tras dominar ampliamente a David Picasso en su última presentación de diciembre. Por su parte, Junto Nakatani también ostenta una marca de 32-0 y busca consolidarse como la nueva gran figura del boxeo japonés tras vencer recientemente a Sebastián Hernández por decisión. Ambos peleadores son reconocidos internacionalmente por su pegada devastadora y por haber conquistado campeonatos en múltiples divisiones, lo que garantiza un espectáculo de alto nivel técnico. Inoue parte como el favorito en las apuestas con una línea de -400, reflejando su estatus como uno de los pocos campeones indiscutidos en dos pesos distintos. Sin embargo, el poder de puños y la guardia zurda de Nakatani representan el desafío más difícil en la carrera del “Monstruo” hasta la fecha.
La clave del combate residirá en la capacidad de Inoue para neutralizar el jab y la potencia de Nakatani mediante su movilidad lateral y un efectivo golpeo al cuerpo. Los analistas se preguntan si la velocidad explosiva del campeón podrá superar la ventaja física de un retador que ha brillado previamente en las categorías de peso mosca y gallo. Sigue el minuto a minuto de este duelo de titanes y descubre quién saldrá del ring como el monarca unificado del peso supergallo este fin de semana.
¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Naoya Inoue vs. Junto Nakatani por pelea de boxeo en Las Vegas?
Para ver la pelea entre Naoya Inoue y Junto Nakatani en los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99; en el Reino Unido costará £24.99.
A continuación, todos los precios de DAZN PPV en diferentes países del mundo:
|Países
|DAZN PPV
|Estados Unidos
|USD 59,99
|Puerto Rico
|USD 59,99
|Canadá
|59,99 CAD
|México
|MXN 291
|República Dominicana
|USD 19,99
|Costa Rica
|USD 19,99
|Honduras
|USD 14,99
|El Salvador
|USD 14,99
|Guatemala
|USD 14,99
|Nicaragua
|USD 14,99
|Panamá
|USD 14,99
|Argentina
|USD 14,99
|Bolivia
|USD 19,99
|Brasil
|BRL 82,90
|Chile
|CLP 14072
|Colombia
|COP 63220
|Ecuador
|USD 19,99
|Paraguay
|USD 14,99
|Perú
|PEN 14,99
|Uruguay
|USD 14,99
|Venezuela
|USD 14,99
|España
|19,99 EUR
|Reino Unido
|24.99 GBP
|Irlanda
|19,99 EUR
|Italia
|19,99 EUR
|Alemania
|19,99 EUR
|Francia
|19,99 EUR
|Japón
|3100 yenes
|Corea del Sur
|28280 KRW
|India
|1704 rupias indias
|Nueva Zelanda
|NZD 49,99
|Australia
|49,99 dólares australianos
¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?
DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:
- Apple TV
- Google Chromescast
- Amazon Fire TV
- Amazon Fire Stick
- Android TV
- Roku
- SmartCast
¿La pelea Naoya Inoue vs. Junto Nakatani va en TV abierta en México?
No. El combate entre Naoya Inoue y Junto Nakatani es exclusivo de DAZN por lo que no se transmitirá en ningún canal de televisión abierta de México y cualquier otro país del mundo.
Horario, TV y dónde ver en vivo la pelea Naoya Inoue vs. Junto Nakatani en The King
- Pelea: Naoya Inoue vs. Junto Nakatani
- Categoría: Campeonato Absoluto Supergallo
- Número de rounds: 12
- Fecha: Sábado, 02 de mayo de 2026
- Hora de la cartelera: 02:00 horas del Tiempo de Centro; 4 a.m. ET / 1 a.m. PT (horarios aproximados que dependen de los combates previos)
- Hora de la estelar: 06:00 horas del Tiempo de Centro; 8 a.m. ET / 5 a.m. PT (horarios aproximados que dependen de los combates previos)
- Sede: Tokyo Dome, Tokio (Japón)