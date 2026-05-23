Tras vencer a Daniel Dubois, Tyson Fury y Anthony Joshua, Oleksandr Usyk todavía tiene mucho que demostrar en el ring. El campeón indiscutible de la categoría peso pesado (CMB, FIB, AMB y OMB) se medirá ante Rico Verhoeven en la pelea estelar del evento Glory in Giza. El combate se realizará este sábado 23 de mayo, a partir de las 16:00 horas del Tiempo de Centro (6 p.m. ET / 3 p.m. PT) , ubicado frente a las Pirámides de Guiza, Egipto. ¿Quieres ver la pelea desde tu teléfono celular, computadora, tableta o televisor Smart TV? DAZN será la única señal oficial en todo el mundo que transmitirá el combate en vivo vía pago por evento (PPV). A continuación, se explican todos los pasos que debes seguir para contratar el servicio de streaming según el país en el que te encuentres.

Con un récord invicto de 24 victorias (15 KO’s) en 24 peleas, Oleksandr Usyk se prepara para defender el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente a Rico Verhoeven, quien posee un récord de 66 victorias (21 KO’s) y 10 derrotas pero en kickboxing; apenas registra una pelea como boxeador profesional que ocurrió hace 12 años y que fue victoria sobre el húngaro Janos Finfera.

“Siento un profundo respeto por quienes alcanzan la cima de este deporte. Rico es uno de ellos: un atleta formidable y un gran campeón. Es, sin duda, el rey del kickboxing. Ser campeón no se trata solo de cinturones. Estoy listo y ansioso por enfrentarme a él en el ring. Será una experiencia única para ambos; nos espera una gran noche”, dijo Usyk a The Ring.

Ante este panorama, sin duda alguna, el boxeador ucraniano se perfila como favorito a sus 39 años de edad sobre su rival el neerlandés de 37 debido a su experiencia en el cuadrilátero. Sin embargo, Verhoeven es consiente de esta adversaria situación pero confía en sorprender a los espectadores y demostrar porque es el vigente campeón de peso pesado en el Glory kickboxing.

¿Dónde ver DAZN EN VIVO, pelea Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven por boxeo en Egipto?

Para ver la pelea entre Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven en los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99; en el Reino Unido costará £24.99.

A continuación, todos los precios de DAZN PPV en diferentes países del mundo:

Países DAZN PPV Estados Unidos USD 59,99 Puerto Rico USD 59,99 Canadá 59,99 CAD México MXN 291 República Dominicana USD 19,99 Costa Rica USD 19,99 Honduras USD 14,99 El Salvador USD 14,99 Guatemala USD 14,99 Nicaragua USD 14,99 Panamá USD 14,99 Argentina USD 14,99 Bolivia USD 19,99 Brasil BRL 82,90 Chile CLP 14072 Colombia COP 63220 Ecuador USD 19,99 Paraguay USD 14,99 Perú PEN 14,99 Uruguay USD 14,99 Venezuela USD 14,99 España 19,99 EUR Reino Unido 24.99 GBP Irlanda 19,99 EUR Italia 19,99 EUR Alemania 19,99 EUR Francia 19,99 EUR Japón 3100 yenes Corea del Sur 28280 KRW India 1704 rupias indias Nueva Zelanda NZD 49,99 Australia 49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:

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¿La pelea Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven va en TV abierta en México?

No. El combate entre Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven es exclusivo de DAZN por lo que no se transmitirá en ningún canal de televisión abierta de México y cualquier otro país del mundo.

Horario, TV y dónde ver en vivo la pelea David Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven por boxeo en Egipto

Pelea: Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven

Categoría: peso pesado

Número de rounds: 12

Títulos en juego: CMB

Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026

Hora de la cartelera: 16:00 horas del Tiempo de Centro; 6 p.m. ET / 3 p.m. PT

Hora de la estelar: 20:00 horas del Tiempo de entro; 10 p.m. ET / 7 p.m. PT

Sede: Necrópolis de Guiza, Guiza (Egipto)