La pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli tendrá su punto de encuentro este sábado 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita. El mexicano y el francés se disputarán el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en una función que también contará con Jaime Munguía, Rafael Espinoza, Lindolfo Delgado y David Picasso. La transmisión internacional estará disponible por DAZN PPV, mientras que en México habrá alternativas por televisión abierta. Si quieres seguir el combate desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil, aquí encontrarás las opciones de acceso, los precios de referencia y los dispositivos compatibles según tu país.

Canelo Álvarez llegará al combate con un récord de 63 victorias, tres derrotas y dos empates. Su objetivo será volver a ganar un título mundial después de la derrota por decisión unánime ante Terence Crawford en septiembre de 2025. Enfrente estará Mbilli, quien presenta una marca de 29 triunfos, un empate y ninguna derrota, con 24 victorias por nocaut.

El francés buscará aprovechar su presión ofensiva y su volumen de golpeo para complicar al mexicano, que intentará imponer su experiencia y precisión en los intercambios. La pelea está programada a 12 asaltos y será el combate principal de una cartelera con varios enfrentamientos internacionales.

¿Cómo ver DAZN EN VIVO, Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli por boxeo en Arabia Saudita?

En Estados Unidos, la pelea estará disponible mediante DAZN PPV por US$79,99. Por otro lado, en el Reino Unido, el precio anunciado es de £24,99. Las tarifas de pago por evento pueden variar según el mercado y las condiciones de acceso de cada país.

En México, además de DAZN PPV, los aficionados podrán seguir la función por Azteca 7, Box Azteca y las plataformas digitales de Azteca Deportes. En otros territorios, la disponibilidad y el precio deben consultarse en la plataforma de DAZN correspondiente a cada región.

A continuación, se presenta la tabla de precios de DAZN PPV proporcionada como referencia para los distintos mercados. Los importes pueden variar según el evento y el país, por lo que conviene comprobar el precio final antes de realizar la compra.

PAÍSES PRECIO Estados Unidos US$79,99 Puerto Rico US$49,99 Canadá 59,99 CAD México MXN 291 República Dominicana US$19,99 Costa Rica US$19,99 Honduras US$14,99 El Salvador US$14,99 Guatemala US$14,99 Nicaragua US$14,99 Panamá US$14,99 Argentina US$14,99 Bolivia US$19,99 Brasil BRL 82,90 Chile CLP 14.072 Colombia COP 63.220 Ecuador US$19,99 Paraguay US$14,99 Perú PEN 14,99 Uruguay US$14,99 Venezuela US$14,99 España 19,99 EUR Reino Unido £24,99 Irlanda 19,99 EUR Italia 19,99 EUR Alemania 19,99 EUR Francia 19,99 EUR Japón 3.100 yenes Corea del Sur 28.280 KRW India 1.704 rupias indias Nueva Zelanda NZD 49,99 Australia AUD 49,99

¿En qué dispositivos puedo ver DAZN?

DAZN permite acceder a sus transmisiones desde diferentes dispositivos conectados a internet. Entre las opciones compatibles se encuentran:

Apple TV.

Google Chromecast.

Amazon Fire TV.

Amazon Fire TV Stick.

Android TV.

Roku.

SmartCast.

Smart TV compatibles con la aplicación de DAZN.

Teléfonos móviles y tablets compatibles.

Computadoras mediante un navegador web compatible.

Para ver Canelo vs. Mbilli, inicia sesión en tu cuenta de DAZN desde un dispositivo compatible y comprueba si necesitas comprar el evento por separado. La disponibilidad de la aplicación y las condiciones de acceso pueden variar según el país y el modelo del equipo.

Horario, TV y dónde ver en vivo la pelea Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli por boxeo

Estos son los datos principales de la pelea por el campeonato mundial supermediano:

Categoría Peso supermediano Número de asaltos 12 Título en disputa Campeonato mundial supermediano del CMB Fecha Sábado 31 de octubre de 2026 Sede Riad, Arabia Saudita