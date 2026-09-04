Tenemos acción en la categoría de los pesos pesados del boxeo. Este viernes 4 de septiembre, no te pierdas la transmisión de la pelea de Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba EN VIVO a través de la señal de DAZN PPV , que estará habilitada en todo el mundo para seguir este enfrentamiento. El mexicano se verá las caras ante un polaco de 30 años, que viene de su primera derrota y quiere recuperarse para ostentar a algún título en la categoría.

¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Andy Ruiz vs. Damian Knyba en EE.UU.?

El precio mensual del paquete estándar de DAZN es de USD 19.99 mensuales en los Estados Unidos . De esta forma, podrás ver la pelea de boxeo entre Andy Ruiz vs. Damian Knyba en vivo y en directo el viernes 4 de septiembre desde las 8:00 p.m. ET.

¿Cuánto cuesta DAZN PPV en EE.UU.?

En los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99. A continuación, la lista de precios en diferentes países del mundo:

Países DAZN PPV Estados Unidos USD 59,99 Puerto Rico USD 59,99 Canadá 59,99 CAD México MXN 291 República Dominicana USD 19,99 Costa Rica USD 19,99 Honduras USD 14,99 El Salvador USD 14,99 Guatemala USD 14,99 Nicaragua USD 14,99 Panamá USD 14,99 Argentina USD 14,99 Bolivia USD 19,99 Brasil BRL 82,90 Chile CLP 14072 Colombia COP 63220 Ecuador USD 19,99 Paraguay USD 14,99 Perú PEN 14,99 Uruguay USD 14,99 Venezuela USD 14,99 España 19,99 EUR Reino Unido 24.99 GBP Irlanda 19,99 EUR Italia 19,99 EUR Alemania 19,99 EUR Francia 19,99 EUR Japón 3100 yenes Corea del Sur 28280 KRW India 1704 rupias indias Nueva Zelanda NZD 49,99 Australia 49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:

Apple TV

Google Chromescast

Amazon Fire TV

Amazon Fire Stick

Android TV

Roku

SmartCast

Andy Ruiz Jr. regresa al ring este viernes 4 de septiembre para enfrentar al invicto polaco Damian Knyba en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, en su primera pelea después de más de dos años de ausencia. El excampeón mundial unificado de los pesos pesados encabeza una cartelera de cuatro combates, cuya transmisión en vivo online podrá seguirse a través de DAZN, TNT Sports y ESPN. (VIDEO DE X: @DAZNBoxing)