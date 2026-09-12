El T-Mobile Arena de Las Vegas tiene una pelea clave por la categoría de peso wélter. Este sábado 12 de septiembre, no te pierdas el combate de Ryan García vs. Conor Benn EN VIVO a través de la señal de DAZN PPV en todo el mundo , en donde se pondrá en juego el cinturón del Concejo Mundial de Boxeo de García. Esta pelea se ha venido cocinando con una fuerte rivalidad durante las últimas dos semanas y aquí podrás disfrutarla de principio a fin.

¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Ryan García vs. Conor Benn en EE.UU.?

El acceso a Ryan García vs. Conor Benn en Estados Unidos estará disponible a través de Paramount+, sin necesidad de pagar un PPV adicional. La esperada pelea se realizará el sábado 12 de septiembre de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con la cartelera principal programada para comenzar a las 8:00 p.m. ET (5:00 p.m. PT).

¿Cuánto cuesta DAZN PPV en EE.UU.?

En los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99. A continuación, la lista de precios en diferentes países del mundo:

Países DAZN PPV Estados Unidos USD 59,99 Puerto Rico USD 59,99 Canadá 59,99 CAD México MXN 291 República Dominicana USD 19,99 Costa Rica USD 19,99 Honduras USD 14,99 El Salvador USD 14,99 Guatemala USD 14,99 Nicaragua USD 14,99 Panamá USD 14,99 Argentina USD 14,99 Bolivia USD 19,99 Brasil BRL 82,90 Chile CLP 14072 Colombia COP 63220 Ecuador USD 19,99 Paraguay USD 14,99 Perú PEN 14,99 Uruguay USD 14,99 Venezuela USD 14,99 España 19,99 EUR Reino Unido 24.99 GBP Irlanda 19,99 EUR Italia 19,99 EUR Alemania 19,99 EUR Francia 19,99 EUR Japón 3100 yenes Corea del Sur 28280 KRW India 1704 rupias indias Nueva Zelanda NZD 49,99 Australia 49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:

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Fecha, hora, TV y dónde ver online Ryan García vs. Conor Benn

El sábado 12 de septiembre se realizará la esperada pelea entre Ryan García y Conor Benn en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos. La velada comenzará desde las 7:00 p. m. de México (8:00 p. m. del Este de Estados Unidos) y se espera que García y Benn suban al ring cerca de las 10:00 p. m. de México (11:00 p. m. ET). El combate será por el título mundial wélter del CMB.

Día: Sábado 12 de septiembre de 2026

Sábado 12 de septiembre de 2026 Inicio de la cartelera: 7:00 p. m. de México, 8:00 p. m. ET

7:00 p. m. de México, 8:00 p. m. ET Hora de Ryan García vs. Conor Benn (aproximada): 10:00 p. m. de México, 11:00 p. m. ET

10:00 p. m. de México, 11:00 p. m. ET Sede: T-Mobile Arena, Las Vegas, Estados Unidos

T-Mobile Arena, Las Vegas, Estados Unidos Dónde ver: Paramount+ y DAZN