Piero Hatto
Piero Hatto

El T-Mobile Arena de Las Vegas tiene una pelea clave por la categoría de peso wélter. Este sábado 12 de septiembre, no te pierdas el combate de Ryan García vs. Conor Benn EN VIVO a través de la señal de DAZN PPV en todo el mundo, en donde se pondrá en juego el cinturón del Concejo Mundial de Boxeo de García. Esta pelea se ha venido cocinando con una fuerte rivalidad durante las últimas dos semanas y aquí podrás disfrutarla de principio a fin.

¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Ryan García vs. Conor Benn en EE.UU.?

El acceso a Ryan García vs. Conor Benn en Estados Unidos estará disponible a través de Paramount+, sin necesidad de pagar un PPV adicional. La esperada pelea se realizará el sábado 12 de septiembre de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con la cartelera principal programada para comenzar a las 8:00 p.m. ET (5:00 p.m. PT).

¿Cuánto cuesta DAZN PPV en EE.UU.?

En los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99. A continuación, la lista de precios en diferentes países del mundo:

PaísesDAZN PPV
Estados UnidosUSD 59,99
Puerto RicoUSD 59,99
Canadá59,99 CAD
MéxicoMXN 291
República DominicanaUSD 19,99
Costa RicaUSD 19,99
HondurasUSD 14,99
El SalvadorUSD 14,99
GuatemalaUSD 14,99
NicaraguaUSD 14,99
PanamáUSD 14,99
ArgentinaUSD 14,99
BoliviaUSD 19,99
BrasilBRL 82,90
ChileCLP 14072
ColombiaCOP 63220
EcuadorUSD 19,99
ParaguayUSD 14,99
PerúPEN 14,99
UruguayUSD 14,99
VenezuelaUSD 14,99
España19,99 EUR
Reino Unido24.99 GBP
Irlanda19,99 EUR
Italia19,99 EUR
Alemania19,99 EUR
Francia19,99 EUR
Japón3100 yenes
Corea del Sur28280 KRW
India1704 rupias indias
Nueva ZelandaNZD 49,99
Australia49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:

  • Apple TV
  • Google Chromescast
  • Amazon Fire TV
  • Amazon Fire Stick
  • Android TV
  • Roku
  • SmartCast

Fecha, hora, TV y dónde ver online Ryan García vs. Conor Benn

El sábado 12 de septiembre se realizará la esperada pelea entre Ryan García y Conor Benn en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos. La velada comenzará desde las 7:00 p. m. de México (8:00 p. m. del Este de Estados Unidos) y se espera que García y Benn suban al ring cerca de las 10:00 p. m. de México (11:00 p. m. ET). El combate será por el título mundial wélter del CMB.

  • Día: Sábado 12 de septiembre de 2026
  • Inicio de la cartelera: 7:00 p. m. de México, 8:00 p. m. ET
  • Hora de Ryan García vs. Conor Benn (aproximada): 10:00 p. m. de México, 11:00 p. m. ET
  • Sede: T-Mobile Arena, Las Vegas, Estados Unidos
  • Dónde ver: Paramount+ y DAZN
SOBRE EL AUTOR

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