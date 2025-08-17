El esperado duelo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner por la final del Masters de Cincinnati 2025 se jugará el lunes 18 de agosto a las 13:00 horas de CDMX, 15:00 del Este de Estados Unidos, 16:00 en Argentina y 21:00 en España. El encuentro se podrá seguir en directo a través de DAZN Tennis TV, la plataforma oficial de la ATP.

Este partido definirá al campeón del Masters 1000 de Cincinnati y servirá de preparación clave rumbo al US Open 2025. Alcaraz buscará su octavo título de Masters 1000 y el tercero de la temporada, mientras que Sinner intentará sumar el quinto en su carrera y el primero de este año.

Con un historial directo de 13 enfrentamientos, en el que Sinner domina 8-5 pero con ventaja de Alcaraz en finales (3-2), el choque en el P&G Center Court de Cincinnati promete ser uno de los duelos más intensos de la temporada.

El español y el italiano se enfrentan este martes 18 de agosto en una nueva definición del circuito ATP. (Fotos: AFP)

¿Dónde ver el partido de Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner EN VIVO?

El enfrentamiento por la final del Masters de Cincinnati 2025 estará disponible en DAZN Tennis TV, la plataforma oficial de la ATP. Desde allí podrás ver el encuentro en directo, así como acceder a todos los partidos de los torneos ATP 250, ATP 500 y Masters 1000. Además, ofrece resúmenes, análisis y partidos clásicos de los grandes protagonistas del circuito.

¿Cómo ver Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner EN VIVO por DAZN Tennis TV?

Para seguir el partido, solo necesitas ingresar a la app de DAZN Tennis TV desde tu móvil, tablet, smart TV o acceder vía navegador web en tu computadora. Con una suscripción activa (9,99 USD al mes), tendrás acceso inmediato a la transmisión en directo, sin cortes y con la posibilidad de ver repeticiones bajo demanda.

De esta manera, Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner estará disponible en vivo para todos los suscriptores de DAZN, permitiéndote disfrutar del mejor tenis desde cualquier dispositivo con conexión a internet.