La Formula 1 está al rojo vivo y este domingo 9 de noviembre se disputará el GP de Brasil 2025, que en España será televisado a través de DAZN F1 y Movistar F1, a partir de las 18:00 horas Peninsular . La tabla está bastante apretada, con Lando Norris (McLaren) a la cabeza con 357 puntos, seguido de su compañero de equipo Oscar Piastri con 356 puntos. Quien ha recortado bastante distancia es Max Verstappen (Red Bull), que ahora está a solo 36 puntos de la cima y debe obtener sí o sí un triunfo en este circuito.

¿Dónde ver el GP de Brasil 2025 EN VIVO en España?

La transmisión oficial del GP de Brasil 2025 estará disponible en DAZN F1, la plataforma que posee los derechos de la Fórmula 1 en España.

DAZN F1: disponible a través de la app oficial o desde la web DAZN.com.

disponible a través de la app oficial o desde la web DAZN.com. Movistar Plus+: los suscriptores que tengan contratado el paquete de DAZN también pueden ver la carrera desde el canal Movistar F1 (dial 63) .

los suscriptores que tengan contratado el paquete de DAZN también pueden ver la carrera desde el . Ambas opciones ofrecen la cobertura completa del fin de semana: prácticas libres, clasificación, carrera sprint (si aplica) y la carrera principal.

¿Cómo ver la carrera de F1 online por DAZN?

Para seguir la carrera online, solo necesitas:

Acceder a la app o web de DAZN. Iniciar sesión con tu cuenta activa. Ir a la sección “F1 – GP de Brasil”. Seleccionar la transmisión en directo o en diferido.

DAZN permite ver la carrera en Smart TV, PC, tablet o móvil, con señal HD y comentarios del equipo habitual encabezado por Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella.

Precio de DAZN F1 en España

Plan Esencial (con F1): 29,99 €/mes.

29,99 €/mes. Plan Total: 39,99 €/mes, con acceso a MotoGP, Premier League y otros deportes.

39,99 €/mes, con acceso a MotoGP, Premier League y otros deportes. También existe la opción de pago anual con descuento.

Los clientes de Movistar Plus+ que tengan DAZN incluido no necesitan pagar un extra: la carrera se emite por el canal DAZN F1 (Movistar F1).

GP de Brasil 2025 EN DIRECTO: hora, TV y dónde ver

Fecha: domingo 9 de noviembre de 2025

domingo 9 de noviembre de 2025 Lugar: Interlagos

Interlagos Horario: 6:00 p.m. España

6:00 p.m. España Canal TV: DAZN F1

