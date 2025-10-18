La Fórmula 1 aterriza en Austin para disputar el Gran Premio de Estados Unidos 2025, una de las citas más esperadas del calendario. La acción se vivirá este domingo 19 de octubre desde el Circuito de las Américas (COTA), con todos los focos puestos en la batalla por el título mundial. En España, la carrera podrá verse EN DIRECTO por DAZN y Movistar F1, tanto por televisión como online. Aquí te contamos dónde y cómo verla en vivo.

¿Dónde ver el GP de Estados Unidos 2025 EN VIVO en España?

La transmisión oficial del GP de Estados Unidos 2025 estará disponible en DAZN F1, la plataforma que posee los derechos de la Fórmula 1 en España.

DAZN F1: disponible a través de la app oficial o desde la web DAZN.com.

disponible a través de la app oficial o desde la web DAZN.com. Movistar Plus+: los suscriptores que tengan contratado el paquete de DAZN también pueden ver la carrera desde el canal Movistar F1 (dial 63) .

los suscriptores que tengan contratado el paquete de DAZN también pueden ver la carrera desde el . Ambas opciones ofrecen la cobertura completa del fin de semana: prácticas libres, clasificación, carrera sprint (si aplica) y la carrera principal.

¿Cómo ver la carrera de F1 online por DAZN?

Para seguir la carrera online, solo necesitas:

Acceder a la app o web de DAZN. Iniciar sesión con tu cuenta activa. Ir a la sección “F1 – GP de Estados Unidos”. Seleccionar la transmisión en directo o en diferido.

DAZN permite ver la carrera en Smart TV, PC, tablet o móvil, con señal HD y comentarios del equipo habitual encabezado por Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella.

Precio de DAZN F1 en España

Plan Esencial (con F1): 29,99 €/mes.

29,99 €/mes. Plan Total: 39,99 €/mes, con acceso a MotoGP, Premier League y otros deportes.

39,99 €/mes, con acceso a MotoGP, Premier League y otros deportes. También existe la opción de pago anual con descuento.

Los clientes de Movistar Plus+ que tengan DAZN incluido no necesitan pagar un extra: la carrera se emite por el canal DAZN F1 (Movistar F1).

Horarios del GP de Estados Unidos 2025 en España

Práctica 1: Viernes 17 de octubre – 19:30 h

Viernes 17 de octubre – 19:30 h Práctica 2: Viernes 17 de octubre – 23:00 h

Viernes 17 de octubre – 23:00 h Clasificación: Sábado 18 de octubre – 23:00 h

Sábado 18 de octubre – 23:00 h Carrera: Domingo 19 de octubre – 21:00 h

(Hora peninsular española)

Todo listo para el espectáculo en Austin

El Circuito de las Américas volverá a ofrecer uno de los trazados más espectaculares del calendario, con una carrera clave en la pelea por el campeonato. Ya sea desde DAZN F1 o Movistar Plus+, los aficionados españoles podrán disfrutar de la emoción de la Fórmula 1 EN DIRECTO y sin interrupciones.

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Estados Unidos 2025, décimo novena jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 56 vueltas en el Circuito de las Américas, de 5.513km de longitud, el domingo 19 de octubre. | Crédito: GEC