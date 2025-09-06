La Fórmula 1 se dirige a Monza para el Gran Premio de Italia, la última carrera de la temporada en Europa, con la lucha por el campeonato de pilotos en su punto más álgido. Todas las miradas estarán puestas en Lando Norris, quien busca recuperarse de su inesperado abandono en el Gran Premio de Holanda, una carrera en la que su compañero de equipo, Oscar Piastri, se llevó la victoria. Este resultado ha catapultado a Piastri al liderato del campeonato, con una cómoda ventaja de 34 puntos a falta de nueve rondas. DAZN y Movistar Plus serán las señales encargadas de la transmisión de la décimo cuarta jornada del calendario de F1 y aquí te cuento cómo podrás hacerlo si vives en el territorio español.

Mientras tanto, Ferrari vivió una pesadilla en Zandvoort, con los retiros de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Para empeorar las cosas, Hamilton recibió una penalización de cinco puestos en la parrilla para el Gran Premio de Italia por exceder la velocidad bajo bandera amarilla. Por su parte, Red Bull parece haber recuperado algo de su forma, ya que Max Verstappen subió al podio por primera vez desde junio.

Además, el joven piloto Isack Hadjar, de Racing Bulls, ha captado la atención de los aficionados tras conseguir su primer podio. Con estos giros inesperados y la intensa rivalidad en la pista, el “Templo de la Velocidad” de Monza promete ser el escenario de una carrera inolvidable, donde los equipos y pilotos lucharán no solo por la victoria, sino también por cada punto que podría marcar la diferencia en la recta final de la temporada.

Situado a 20 km al norte de Milán, el legendario Autódromo Nacional de Monza se compone de largas rectas, intercaladas con chicanes y curvas rápidas, lo que lo convierte en el circuito más rápido de la temporada. | Crédito: formula1.com

¿Cómo ver DAZN F1 en directo, GP de Italia 2025?

Sigue la transmisión del Gran Premio de Italia 2025 a través de DAZN F1 en el territorio español, que se podrá observar de dos formas en DAZN: 1) Puedes adquirir el servicio streaming por PPV o 2) Suscribirte al plan mensual. El único requisito para disfrutarlo es tener o contratar el paquete Movistar Plus+. Recuerda que DAZN se encuentra disponible en Smart TV, teléfono celular, tablets y desde el sitio web (PC).

PLAN MENSUAL CONTENIDO 15€/mes sin permanencia LALIGA EA SPORTS: De las 38 jornadas de LALIGA, DAZN emite 5 partidos en 35 de ellas. Los otros 5 partidos los verás en Movistar Plus+.

Todo el Motor: Toda la Formula 1 y el Campeonato Mundial de MotoGP al completo en DAZN.

Ligas de Fútbol: Podrás ver con DAZN la Premier League y la UEFA Women’s Champions League al completo.

¿En qué dispositivos de streaming se puede ver el GP de Italia 2025 con DAZN?

La cobertura del GP de Italia 2025 de la Formula 1 en DAZN F1 se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming: Apple TV, Google Chromescast, Amazon Fire TV, Amazon Fire Stick, Android TV, Roku y SmartCast.

Historia, velocidad, audacia, adrenalina: el Templo de la Velocidad ha acogido y sigue acogiendo a todos los fenómenos del automovilismo mundial porque encarna a la perfección algunos de los valores fundamentales del deporte motor. | Crédito: formula1.com

¿Cómo puedo ver F1 con Movistar en España?

Para los aficionados a la Fórmula 1 en Italia, la forma de acceder al contenido ha evolucionado con el acuerdo entre Movistar y DAZN. El clásico canal Movistar F1 ha sido reemplazado por DAZN F1, que ahora es el canal principal dedicado a este deporte. Es importante destacar que DAZN F1 está disponible dentro de la plataforma Movistar+, complementando a los canales DAZN 1 y DAZN 2, y a los recientemente añadidos DAZN 3 y DAZN 4.

DAZN F1 se encuentra en el dial 63 de Movistar+, mientras que DAZN 1 y DAZN 2 están en los diales 64 y 65 respectivamente. Para aquellos usuarios con televisores compatibles, también está disponible DAZN F1 en calidad 4K en el dial 442, lo que permite una experiencia visual superior. Este cambio garantiza que la cobertura completa de la Fórmula 1 se centralice a través de la oferta de DAZN dentro del ecosistema de Movistar.

GP de Italia 2025 de la Formula 1: lo que debes saber de la carrera

Fecha: Domingo, 7 de septiembre de 2025

Domingo, 7 de septiembre de 2025 Lugar: Autódromo Nacional de Monza

Autódromo Nacional de Monza Hora: 3:00 p.m. (horario peninsular español)

3:00 p.m. (horario peninsular español) Canal TV: DAZN F1 / Movistar Plus+

DAZN F1 / Movistar Plus+ Streaming: DAZN

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Italia 2025, décimo sexta jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 53 vueltas en el Autódromo Nacional de Monza, de 5.793km de longitud, el domingo 7 de septiembre. | Crédito: Ronie Bautista / GEC