La Fórmula 1 regresa este domingo 31 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos, decimoquinta carrera de la temporada 2025, en el circuito de Zandvoort. La carrera arranca a las 15:00 horas (peninsular español) y podrás seguirla en vivo a través de DAZN F1, que ofrecerá una cobertura completa. Si tienes contratado el paquete Motor de Movistar Plus, también accederás a la señal con locuciones propias y previa desde el circuito. Abajo encontrarás los horarios de todas las sesiones, cómo verlas por TV y online, y lo esencial para no perderte nada.
Horarios del GP Países Bajos 2025 (hora peninsular español)
|Sesión
|Día
|Hora
|Entrenamientos Libres 1
|Viernes 29
|12:30
|Entrenamientos Libres 2
|Viernes 29
|16:00
|Entrenamientos Libres 3
|Sábado 30
|11:30
|Clasificación
|Sábado 30
|15:00
|Carrera (72 vueltas)
|Domingo 31
|15:00
Dónde ver el GP de Países Bajos 2025 en España
- DAZN F1: cobertura completa de todas las sesiones del fin de semana, con previa desde las 13:00.
- Movistar Plus (paquete Motor): también ofrecerá la carrera, con narración propia y material exclusivo.
DAZN es el único proveedor que tiene los derechos exclusivos de la F1 en España hasta 2026.
Por qué no perderse este GP: contexto y puntos clave
- Duelo por el título: Oscar Piastri lidera el campeonato con 284 puntos, seguido de cerca por Lando Norris (275). Ambos llegan con ritmo tras el GP anterior.
- Carrera en casa de Verstappen: el piloto local Máx Verstappen buscará su revancha en Zandvoort, donde domina el ambiente.
- Circuito técnico y exigente: Zandvoort es un trazado que exige precisión y mantenimiento de ritmo en curvas rápidas.