El GP de los Países Bajos llega este domingo 31 de agosto de 2025. (Foto: F1 / Composición Núcleo Audiencias)
El GP de los Países Bajos llega este domingo 31 de agosto de 2025. (Foto: F1 / Composición Núcleo Audiencias)
/ Luis Eduardo Torres
Renato Cardenas C.
Renato Cardenas C.

La Fórmula 1 regresa este domingo 31 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos, decimoquinta carrera de la temporada 2025, en el circuito de Zandvoort. La carrera arranca a las 15:00 horas (peninsular español) y podrás seguirla en vivo a través de DAZN F1, que ofrecerá una cobertura completa. Si tienes contratado el paquete Motor de Movistar Plus, también accederás a la señal con locuciones propias y previa desde el circuito. Abajo encontrarás los horarios de todas las sesiones, cómo verlas por TV y online, y lo esencial para no perderte nada.

Horarios del GP Países Bajos 2025 (hora peninsular español)

SesiónDíaHora
Entrenamientos Libres 1Viernes 2912:30
Entrenamientos Libres 2Viernes 2916:00
Entrenamientos Libres 3Sábado 3011:30
ClasificaciónSábado 3015:00
Carrera (72 vueltas)Domingo 3115:00

Dónde ver el GP de Países Bajos 2025 en España

  • DAZN F1: cobertura completa de todas las sesiones del fin de semana, con previa desde las 13:00.
  • Movistar Plus (paquete Motor): también ofrecerá la carrera, con narración propia y material exclusivo.

DAZN es el único proveedor que tiene los derechos exclusivos de la F1 en España hasta 2026.

Por qué no perderse este GP: contexto y puntos clave

  • Duelo por el título: Oscar Piastri lidera el campeonato con 284 puntos, seguido de cerca por Lando Norris (275). Ambos llegan con ritmo tras el GP anterior.
  • Carrera en casa de Verstappen: el piloto local Máx Verstappen buscará su revancha en Zandvoort, donde domina el ambiente.
  • Circuito técnico y exigente: Zandvoort es un trazado que exige precisión y mantenimiento de ritmo en curvas rápidas.
Gran Premio de Países Bajos 2025 | Fórmula 1
Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Países Bajos 2025, décimo quinta jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 72 vueltas en el Circuito de Zandvoort, de 4.259km de longitud, el domingo 31 de agosto. | Crédito: Ronie Bautista / GEC
SOBRE EL AUTOR

Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC