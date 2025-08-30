La Fórmula 1 regresa este domingo 31 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos, decimoquinta carrera de la temporada 2025, en el circuito de Zandvoort. La carrera arranca a las 15:00 horas (peninsular español) y podrás seguirla en vivo a través de DAZN F1, que ofrecerá una cobertura completa. Si tienes contratado el paquete Motor de Movistar Plus, también accederás a la señal con locuciones propias y previa desde el circuito. Abajo encontrarás los horarios de todas las sesiones, cómo verlas por TV y online, y lo esencial para no perderte nada.

Horarios del GP Países Bajos 2025 (hora peninsular español)

Sesión Día Hora Entrenamientos Libres 1 Viernes 29 12:30 Entrenamientos Libres 2 Viernes 29 16:00 Entrenamientos Libres 3 Sábado 30 11:30 Clasificación Sábado 30 15:00 Carrera (72 vueltas) Domingo 31 15:00

Dónde ver el GP de Países Bajos 2025 en España

DAZN F1 : cobertura completa de todas las sesiones del fin de semana, con previa desde las 13:00.

: cobertura completa de todas las sesiones del fin de semana, con previa desde las 13:00. Movistar Plus (paquete Motor): también ofrecerá la carrera, con narración propia y material exclusivo.

DAZN es el único proveedor que tiene los derechos exclusivos de la F1 en España hasta 2026.

Por qué no perderse este GP: contexto y puntos clave

Duelo por el título : Oscar Piastri lidera el campeonato con 284 puntos, seguido de cerca por Lando Norris (275). Ambos llegan con ritmo tras el GP anterior.

: Oscar Piastri lidera el campeonato con 284 puntos, seguido de cerca por Lando Norris (275). Ambos llegan con ritmo tras el GP anterior. Carrera en casa de Verstappen : el piloto local Máx Verstappen buscará su revancha en Zandvoort, donde domina el ambiente.

: el piloto local Máx Verstappen buscará su revancha en Zandvoort, donde domina el ambiente. Circuito técnico y exigente: Zandvoort es un trazado que exige precisión y mantenimiento de ritmo en curvas rápidas.

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Países Bajos 2025, décimo quinta jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 72 vueltas en el Circuito de Zandvoort, de 4.259km de longitud, el domingo 31 de agosto. | Crédito: Ronie Bautista / GEC