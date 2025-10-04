La Fórmula 1 se dirige al exigente Circuito Callejero de Marina Bay para el Gran Premio de Singapur, que se disputará del 3 al 5 de octubre, marcando la 18ª carrera de la temporada. Todas las miradas están puestas en McLaren, que tendrá una segunda oportunidad para sellar el Campeonato de Constructores por segundo año consecutivo. Tras no lograrlo en Azerbaiyán, al equipo de Woking le bastan solo 13 puntos en Singapur para asegurar el título de forma matemática y con varias carreras aún por disputar. DAZN y Movistar Plus serán las señales encargadas de la transmisión de la décimo séptima jornada del calendario de F1 y aquí te cuento cómo podrás hacerlo si vives en el territorio español.

Actualmente, McLaren ostenta una dominante ventaja de 333 puntos sobre Mercedes, su rival más cercano en la lucha por el campeonato de Constructores. Para coronarse en Marina Bay, McLaren debe asegurarse de que Mercedes no sume 31 puntos más que ellos, ni Ferrari 35 puntos o más. Esto significa que un solo podio de cualquiera de sus pilotos, Oscar Piastri o Lando Norris, sería suficiente para asegurar el título por equipos de forma anticipada.

El panorama en el Campeonato de Pilotos está mucho más reñido y promete emoción hasta el final. La retirada de Oscar Piastri en Bakú ha permitido que la lucha se intensifique: Piastri solo mantiene una ventaja de 25 puntos sobre su compañero de equipo, Lando Norris. Además, el vigente campeón Max Verstappen ha vuelto a la contienda tras conseguir victorias consecutivas, recortando su déficit a 69 puntos y asegurando una emocionante recta final de la temporada.

El Gran Premio de Singapur se desarrollará bajo el formato tradicional de fin de semana, sin carrera Sprint, con la clasificación el sábado y la carrera principal el domingo. La pista de Marina Bay, famosa por sus condiciones de alta humedad y las desafiantes carreras nocturnas, será el escenario de una posible coronación histórica para McLaren. Los aficionados esperan un fin de semana lleno de drama y velocidad bajo las luces de la ciudad.

El Gran Premio de Singapur se incorporó por primera vez al calendario de la Fórmula 1 en 2008. Fue la primera carrera nocturna de Fórmula 1 y el primer circuito urbano de Asia para la F1. La carrera se celebró en el circuito urbano de Marina Bay, de 5,063 km y ubicado en el centro de Singapur. | Crédito: F1 / Facebook

¿Cómo ver DAZN F1 en directo, GP de Singapur 2025?

Sigue la transmisión del Gran Premio de Singapur 2025 a través de DAZN F1 en el territorio español, que se podrá observar de dos formas en DAZN: 1) Puedes adquirir el servicio streaming por PPV o 2) Suscribirte al plan mensual. El único requisito para disfrutarlo es tener o contratar el paquete Movistar Plus+. Recuerda que DAZN se encuentra disponible en Smart TV, teléfono celular, tablets y desde el sitio web (PC).

PLAN MENSUAL CONTENIDO 15€/mes sin permanencia LALIGA EA SPORTS: De las 38 jornadas de LALIGA, DAZN emite 5 partidos en 35 de ellas. Los otros 5 partidos los verás en Movistar Plus+.

Todo el Motor: Toda la Formula 1 y el Campeonato Mundial de MotoGP al completo en DAZN.

Ligas de Fútbol: Podrás ver con DAZN la Premier League y la UEFA Women’s Champions League al completo.

¿En qué dispositivos de streaming se puede ver el GP de Singapur 2025 con DAZN?

La cobertura del GP de Singapur 2025 de la Formula 1 en DAZN F1 se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming: Apple TV, Google Chromescast, Amazon Fire TV, Amazon Fire Stick, Android TV, Roku y SmartCast.

Si quieres ver Singapur en todo su esplendor, no hay mejor momento que cuando la Fórmula 1 llega al corazón de esta vibrante ciudad. Descubre el paisaje subiendo al Singapore Flyer, una noria gigante con vistas al complejo de boxes permanentes de la pista, y luego sumérgete en la increíble escena de bares y restaurantes de Singapur. | Crédito: F1 / Facebook

¿Cómo puedo ver F1 con Movistar en España?

Para los aficionados a la Fórmula 1 en Singapur, la forma de acceder al contenido ha evolucionado con el acuerdo entre Movistar y DAZN. El clásico canal Movistar F1 ha sido reemplazado por DAZN F1, que ahora es el canal principal dedicado a este deporte. Es importante destacar que DAZN F1 está disponible dentro de la plataforma Movistar+, complementando a los canales DAZN 1 y DAZN 2, y a los recientemente añadidos DAZN 3 y DAZN 4.

DAZN F1 se encuentra en el dial 63 de Movistar+, mientras que DAZN 1 y DAZN 2 están en los diales 64 y 65 respectivamente. Para aquellos usuarios con televisores compatibles, también está disponible DAZN F1 en calidad 4K en el dial 442, lo que permite una experiencia visual superior. Este cambio garantiza que la cobertura completa de la Fórmula 1 se centralice a través de la oferta de DAZN dentro del ecosistema de Movistar.

GP de Singapur 2025 de la Formula 1: lo que debes saber de la carrera

Fecha: Domingo, 5 de octubre de 2025

Domingo, 5 de octubre de 2025 Lugar: Circuito Urbano Marina Bay

Circuito Urbano Marina Bay Hora: 2:00 p.m. (horario peninsular español)

2:00 p.m. (horario peninsular español) Canal TV: DAZN F1 / Movistar Plus+

DAZN F1 / Movistar Plus+ Streaming: DAZN

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Singapur 2025, décimo octava jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 62 vueltas en el Circuito Urbano Marina Bay, de 4.927km de longitud, el domingo 5 de octubre. | Crédito: GEC