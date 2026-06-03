Dos de los más grandes futbolistas de todos los tiempos tendrán su última reverencia en el mayor escenario del deporte en el Mundial 2026.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por fin podrán pasar la posta a una nueva generación que incluye al español Lamine Yamal.

Kylian Mbappé, quien tenía apenas 19 años cuando se consagró campeón del mundo con Francia en 2018— todavía espera confirmar su lugar como el heredero natural de Messi y Cristiano.

Pero también hay otros que aspiran a dejar su huella en Estados Unidos, Canadá y México, como es el caso de la máquina de goles noruega Erling Haaland.

Aquí hay 10 jugadores a seguir en el Mundial de este año.

Lionel Messi llegará con lo justo al Mundial 2026 tras distención muscular. (Foto: Getty Images)

1. Lionel Messi

El crack argentino finalmente alcanzó su ambición profesional en Qatar hace cuatro años al conducir a la Albiceleste a la gloria del Mundial y emular al mito nacional Diego Maradona.

Con ello, Messi prácticamente completó el fútbol, al ganar los principales títulos con el Barcelona, con su selección y a nivel individual.

Desde Qatar, se mudó a Estados Unidos para convertir al Inter Miami en el gran protagonista MLS, conquistando el título de la liga el año pasado.

Su condición de mejor jugador de todos los tiempos sigue en debate, con Maradona y Pelé considerados por lo general sus principales rivales por ese título. Pero ganar mundiales consecutivos —algo que Pelé logró en 1958 y 1962— reforzaría aún más sus argumentos.

Messi, sin embargo, le dio un susto a Argentina apenas dos semanas antes del Mundial. El jugador de 38 años fue sustituido en el último partido del Inter Miami previo al Mundial y recibió el diagnóstico de “una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”. No se dio un plazo para su recuperación.

Cristiano Ronaldo, de Portugal, anota desde el punto penal durante un partido de fútbol clasificatorio para la Copa del Mundo en el Grupo F entre Hungría y Portugal, el 9 de septiembre de 2025, en Budapest. (AP Foto/Denes Erdos, Archivo) / Denes Erdos

2. Cristiano Ronaldo

Cristiano todavía anhela el único trofeo que se le ha escapadado en una rutilante trayectoria cargada de récords.

La estrella de Portugal llega al Mundial después de guiar al club saudí Al Nassr al título de liga nacional esta temporada. Ese trofeo se suma a los títulos de liga con Manchester United en Inglaterra, Real Madrid en España y Juventus en Italia, además de cinco trofeos de la Liga de Campeones, cuatro con el Madrid y uno con el United.

También se coronó en una Eurocopa con Portugal y añadió dos títulos de la Liga de Naciones de la UEFA. Sus 143 goles constituyen un récord en el fútbol internacional masculino y nadie marcó más que sus 41 en las eliminatorias mundialistas.

Incluso a los 41 años, su hambre de trofeos y récords no muestra señales de disminuir.

3. Kylian Mbappé

Desde hace tiempo se considera a Mbappé como el jugador destinado a asumir el título de mejor futbolista del planeta después de Messi y Cristiano.

Algunos dirían que el delantero del Real Madrid ya lo hizo, como campeón del Mundial y ganador de múltiples títulos, pero el hecho de que aún no haya conquistado la Liga de Campeones ni el Balón de Oro abre un hueco en su carrera.

Debería tener una buena oportunidad de obtener el Balón de Oro de este año —otorgado anualmente al mejor jugador del mundo— si puede llevar a Francia a otro título mundialista después de encabezar las tablas de goleadores en España y la Liga de Campeones.

A Mbappé a menudo se le juzga por lo que no ha ganado, más que por lo que sí. Cumplidas dos temporadas en Madrid, sigue a la espera de celebrar un gran título en España.

Ousmane Dembélé, de Francia, convierte un penalti durante la tanda de desempate contra Portugal en los cuartos de final de la Euro 2024, el 5 de julio de 2025, en Hamburgo, alemania. (AP Foto/Hassan Ammar, Archivo) / Hassan Ammar

4. Ousmane Dembélé

El actual ganador del Balón de Oro presumirá de su condición de bicampeón de la Liga de Campeones en el arranque del Mundial.

Irse al Paris Saint-Germain hace tres años reavivó la carrera del delantero frances, consagrándose campeón de Europa en las últimas dos ediciones.

Tras haber sido señalado como una de las grandes promesas de Europa al inicio de su carrera, el Barcelona compró a Dembélé por 173 millones de dólares en 2017. Su opaco paso por España llevó a muchos a pensar que nunca alcanzaría su potencial.

Ya nadie dice eso.

5. Erling Haaland

El delantero del Manchester City disputa su primer gran torneo internacional después de pulverizar récords a nivel de clubes.

Haaland, de 25 años, va camino de romper hitos goleadores en la Liga de Campeones y la Liga Premier, y ya superó registros establecidos por Messi en cuanto a la rapidez con la que acumula goles.

Noruega es una selección tapada en el Mundial de este año. Con Haaland, sin embargo, cuenta con quizás el delantero más letal del torneo.

El delantero español Lamine Yamal intenta un disparo a gol durante un partido clasificatorio para la Copa del Mundo en el Grupo E entre Turquía y España, el 7 de septiembre de 2025, en Konya, Turquía. (AP Foto/Khalil Hamra) / Khalil Hamra

6. Lamine Yamal

La sensación adolescente de España fue la figura de la consagración en el Campeonato Europeo de 2024, pese a que no cumplió 17 años hasta la víspera de la final. Con una velocidad y un manejo de balón hipnotizantes, se convirtió en el goleador más joven de la historia en una Eurocopa masculina.

Se le ha comparado con Messi, con quien una vez fue fotografiado cuando todavía era un bebé.

Posiblemente, ha superado a Mbappé como el hombre con más probabilidades de llenar el vacío cuando Messi y Cristiano se retiren, y un Mundial impresionante podría reforzar ese argumento.

7. Jude Bellingham

Es el mediocampista que prácticamente todos los grandes equipos querían cuando el Real Madrid aseguró su fichaje en 2023. Luego lideró al club hacia su 15to título de la Liga de Campeones y el campeonato de España en su primera temporada, antes de impulsar a Inglaterra hasta la final de la Eurocopa con uno de mejores goles del torneo durante la marcha.

Bellingham es un ganador de partidos capaz de momentos inolvidables en el mayor escenario y, pese a una temporada discreta en el Madrid, será una de las mayores cartas de Inglaterra al intentar ganar un gran título por primera vez desde 1966.

8. Neymar

El goleador histórico de Brasil ha cargado el peso de una nación sobre sus hombros a lo largo de su carrera.

Pese a ganar los mayores honores como jugador, todavía no ha llevado a Brasil a un sexto título mundialista, lo que ampliaría su récord.

Neymar, ahora de 34 años, fue convocado por el seleccionador Carlo Ancelotti para su cuarto Mundial después de sufrir un martirio de lesiones y de una gris etapa en Arabia Saudí desde la última edición en Qatar hace cuatro años.

9. Mohamed Salah

El ícono egipcio se despidió de Liverpool tras una campaña decepcionante, pero sigue siendo el talismán de su país.

Egipto confía que el delantero de 33 años se guardó lo mejor para el Mundial.

Salah anotó 257 goles en 442 partidos y completó una colección completa de trofeos con Liverpool —incluida la Liga de Campeones y dos títulos de la Liga Premier.

Con Egipto ha sido subcampeón en dos Copas Africanas de Naciones.

Christian Pulisic (10), de Estados Unidos, durante la segunda mitad de un partido amistoso internacional contra Ecuador, el 10 de octubre de 2025, en Austin, Texas. (AP Foto/Eric Gay, Archivo) / Eric Gay

10. Christian Pulisic

Desde muy joven, Pulisic fue identificado como el jugador con la calidad para convertirse en la mayor estrella estadounidense en el extranjero.

Llegó a jugar en algunos de los clubes más grandes de Europa, en Alemania, Inglaterra e Italia. Sus pergaminos incluyen un título de la Liga de Campeones con Chelsea.

Ahora en el AC Milan, el delantero encontró una de sus versiones más consistentes y será una parte importante de las esperanzas de Mauricio Pochettino de avanzar lejos con la selección masculina de Estados Unidos en un Mundial en casa.