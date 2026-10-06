Lionel Messi jugará su último partido con la selección argentina este martes 6 de octubre de 2026, frente a Benín, en el estadio Monumental de Buenos Aires. El amistoso comenzará a las 20:00 de Argentina y a las 18:00 de Perú, Colombia y Ecuador . La despedida podrá seguirse por TyC Sports en Argentina y por DSports y DGO en los mercados sudamericanos anunciados por el operador.

No será una noche cualquiera para quienes crecieron buscando al número 10 en cada formación de la Albiceleste. Después de más de dos décadas, llega el momento de verlo por última vez con la camiseta nacional. El encuentro tendrá un componente deportivo, pero también será una oportunidad para agradecer una trayectoria que encontró su imagen más poderosa en la conquista del Mundial de Catar 2022.

Cuándo y contra quién se despide

El rival de la despedida de Messi será Benín. Argentina recibirá al seleccionado africano en un amistoso internacional que cerrará su ventana de octubre, después de los compromisos ante Bolivia y Burkina Faso. Según informó EFE, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, anunció que el Monumental albergaría el homenaje al capitán.

La elección del estadio permitirá que el adiós tenga como escenario una de las canchas más reconocibles del fútbol argentino. Tapia también anunció la invitación a los integrantes del plantel campeón del mundo en 2022 y a sus familias para acompañar a Messi en una jornada especialmente preparada para él.

Horario de Argentina vs. Benín

El inicio del partido está programado para las 20:00 de Buenos Aires. Para los aficionados de Perú, Colombia y Ecuador, la referencia es sencilla: deberán conectarse a las 18:00 . DSports también confirma las 20:00 para Chile y Uruguay en su programación del encuentro.

País Fecha Hora del partido Argentina Martes 6 de octubre 20:00 Perú Martes 6 de octubre 18:00 Colombia Martes 6 de octubre 18:00 Ecuador Martes 6 de octubre 18:00 Chile Martes 6 de octubre 20:00 Uruguay Martes 6 de octubre 20:00

¿Cómo ver la despedida de Messi?

En Argentina, TyC Sports confirma la transmisión televisiva del amistoso. La Nación también informa que el evento podrá verse por Telefe y DSports, con opciones digitales como TyC Sports Play y Mi Telefe, además de los servicios de televisión que distribuyen esas señales.

Para Perú, Colombia y Ecuador, DSports anuncia el partido a las 18:00 por DIRECTV y mediante DGO. El mismo operador incluye a Argentina, Chile y Uruguay en su cobertura, con inicio a las 20:00. Esta confirmación del transmisor permite identificar dónde buscar el encuentro sin depender únicamente de una guía general de partidos.

Mercado Televisión Streaming Argentina TyC Sports, Telefe y DSports TyC Sports Play, Mi Telefe y DGO Perú, Colombia y Ecuador DSports en DIRECTV DGO Chile y Uruguay DSports en DIRECTV DGO

Las opciones de Argentina están recogidas por La Nación y confirmadas parcialmente por los propios transmisores; la cobertura de DSports y DGO para los demás países figura en el anuncio del operador.directvsports+2

El legado que deja Messi

La despedida reúne mucho más que goles y fotografías. FIFA destaca entre sus títulos con la selección mayor la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Catar 2022 y la Copa América 2024. Esa secuencia explica por qué el adiós tiene una dimensión emocional que supera el resultado del amistoso.

En el campo, Lionel Scaloni contará con referentes como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso para acompañar al capitán. DSports incluye a Messi en la formación probable junto con Lautaro Martínez y Julián Álvarez, aunque el once definitivo deberá conocerse antes del encuentro.

Para el hincha, la cita queda clara: martes 6 de octubre, ante Benín y desde el Monumental. Será el último capítulo de Messi con Argentina, una noche para mirar el partido, pero también para recordar todo lo que hizo sentir esa camiseta con el número 10.