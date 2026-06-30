Con casi toda la afición prácticamente en su contra, Ecuador se verá las caras con México este martes 30 de junio desde las 8:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. Bolivia, Chile y Venezuela / 10:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay , válido por los dieciseisavos de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026. Bajo las órdenes de Sebastián Beccacece, el Tricolor enfrentará al otro Tri en un Estadio Azteca en el que se espera un lleno total. Si deseas saber cómo ver el partido Ecuador vs. México EN VIVO en cualquier parte de Latinoamérica, DIRECTV y su plataforma DGO Online se presentan como una buena alternativa para seguir toda la acción desde el MetLife Stadium desde tu hogar o el dispositivo móvil de preferencia.

Conoce cómo y dónde ver Telemundo Deportes en vivo el partido México vs. Ecuador por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver el partido Ecuador vs. México EN VIVO por el Mundial 2026?

El encuentro Ecuador vs. México por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Ecuador vs. México por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el martes 30 de junio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

Transmisión del Canal 9 (Nu9ve) para ver el partido de México vs. Ecuador en señal abierta, este martes 30 de junio por la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Ecuador vs. México por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Ecuador vs. México’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Ecuador vs. México EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes, 30 de junio de 2026

Martes, 30 de junio de 2026 Lugar: Estadio Azteca de la Ciudad de México (México)

Estadio Azteca de la Ciudad de México (México) Horario: 8:00 p.m. Perú y Colombia / 2:00 a.m. del día siguiente España

8:00 p.m. Perú y Colombia / 2:00 a.m. del día siguiente España Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo