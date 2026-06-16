La ciudad de Kansas City se prepara para ser el epicentro del esperado debut de la selección de Argentina frente a su similar de Argelia este martes 16 de junio desde las 8:00 p.m. Perú y Colombia / 10:00 p.m. Argentina y Chile , válido por la Jornada 1 del Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026. Bajo la dirección estratégica de Lionel Scaloni, La Albiceleste buscará hacer valer su peso como campeón vigente, impulsado por el talento de figuras consolidadas como el veterano Lionel Messi y la juventud de sus talentosos atacantes como Julián Álvarez, para debut con el pie derecho y obtener los primeros tres puntos de su andadura mundialista. Si quieres saber cómo ver el partido Argentina vs. Argelia EN VIVO GRATIS en cualquier parte de Latinoamérica, DIRECTV y su plataforma DGO Online se presentan como una buena alternativa para seguir toda la acción desde el Arrowhead Stadium desde tu hogar o el dispositivo móvil de preferencia.

¿Dónde ver el partido Argentina vs. Argelia EN VIVO por el Mundial 2026?

El encuentro Argentina vs. Argelia por la Fecha 1 del Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Argentina vs. Argelia por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el martes 16 de junio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Argentina vs. Argelia por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Argentina vs. Argelia’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Argentina vs. Argelia EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes, 16 de junio de 2026

Martes, 16 de junio de 2026 Lugar: Arrowhead Stadium

Arrowhead Stadium Horario: 8:00 p.m. Perú y Colombia / 3:00 a.m. España (13/06)

8:00 p.m. Perú y Colombia / 3:00 a.m. España (13/06) Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo

Argentina y Argelia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo J desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount Plus, TV Azteca, Canal 5, TV Azteca, ViX Premium, La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @Argentina)