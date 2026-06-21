España y Arabia Saudita juegan HOY domingo 21 de junio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, un duelo clave por el Grupo H (donde todos están igualados con un punto). La ‘Roja’ tiene la necesidad de ganar para no complicar sus aspiraciones de clasificar a los dieciseisavos de final. El compromiso iniciará a las 18:00 horas de Madrid (12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT) y lo puedes seguir EN VIVO en Sudamérica por DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO.

Tras empatar con Cabo Verde, Luis de la Fuente fue cuestionado e incluso algunos señalaron que la gran decepción del Mundial será España. Sin embargo, la ‘Roja’ entiende que tiene la oportunidad perfecta para lavarse la cara y lograr los tres puntos que le permitan posicionarse en zona de clasificación. Con Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal buscarán romper la sólida defensa de Arabia Saudita.

¿Buscas dónde ver el partido desde tu teléfono móvil, PC, tableta o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma online DIRECTV GO (DGO). Aquí te contamos todos los detalles para seguir el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, España vs. Arabia Saudita por el Mundial de Fútbol 2026?

Tienes que solicitar el servicio de DIRECTV Sports en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela para seguir todas las incidencias del encuentro entre España vs. Arabia Saudita por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026.

La cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones confirmadas, comentarios especializados y toda la información relacionada con uno de los partidos más esperados por los fanáticos.

Canales para ver DirecTV Sports

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

¿Dónde ver DGO por Internet, España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026?

DIRECTV GO (DGO) te lleva los partidos del Mundial 2026, como el duelo entre España y Arabia Saudita por la fecha 2 del Grupo H.

El servicio está disponible en teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV. Para acceder, solo necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación desde Google Play Store o App Store, según tu dispositivo.

Dispositivos compatibles con DGO

Smart TV Samsung, LG y Android TV

Amazon Fire TV Stick

Apple TV

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

ATLANTA, GEORGIA (ESTADOS UNIDOS), 21/06/2026.- Cobertura oficial de DIRECTV EN VIVO ONLINE para mirar el partido entre España y Arabia Saudita hoy por la fecha 2 del grupo H del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. FOTO DE BUDA MENDES PARA GETTY IMAGES Y AFP / BUDA MENDES

¿En qué país se puede ver DirecTV y DGO, España vs. Arabia Saudita?

DirecTV y DGO tienen cobertura en gran parte de América Latina. Como cuentan con los derechos televisivos del Mundial 2026, tienen una programación variada para llevar todo lo referente al magno evento.

Argentina

Uruguay

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Horarios del España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

Te presentamos los horarios, por país, para que puedas ver el partido entre España contra Arabia Saudita por la segunda fecha del Mundial de Fútbol 2026.

Estados Unidos (ET): 12:00 pm

Estados Unidos (CT): 11:00 am

Estados Unidos (MT): 10:00 am

Estados Unidos (PT): 9:00 am

México (CDMX): 10:00 am

España: 6:00 pm

Puerto Rico: 12:00 pm

República Dominicana: 12:00 pm

Panamá: 11:00 am

Costa Rica: 10:00 am

El Salvador: 10:00 am

Guatemala: 10:00 am

Honduras: 10:00 am

Nicaragua: 10:00 am

Argentina: 1:00 pm

Brasil (Brasilia): 1:00 pm

Uruguay: 1:00 pm

Chile (Santiago): 12:00 pm

Paraguay: 1:00 pm

Bolivia: 12:00 pm

Venezuela: 12:00 pm

Ecuador: 11:00 am

Perú: 11:00 am

Colombia: 11:00 am

España y Arabia Saudita se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este domingo 21 de junio por la Jornada 2 del Grupo H desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)