¡Llegó el día! El Clásico del Caribe arranca con todo este domingo 01 de febrero en el Estadio Panamericano, donde la emoción del béisbol se apodera de Jalisco. Los Leones del Escogido (República Dominicana) se miden ante los Charros de Jalisco (México Rojo) en un duelo inaugural que promete sacar chispas. Con el legendario Sergio Romo lanzando la primera bola, la Serie del Caribe 2026 abre fuegos con un choque épico de revancha. México busca imponer su localía como bicampeón, mientras los quisqueyanos defienden su corona tras ganar el título en 2025. ¡No te pierdas este encuentro estelar que hoy paraliza a toda la afición caribeña desde Zapopan y sigue de cerca este choque que definirá el rumbo de la fase de grupos en la edición número 68 de este gran torneo!

Si vives en Estados Unidos y no quieres perderte ni un solo strike, sintoniza Digital 15 en vivo y gratis para seguir cada jugada. Esta señal transmitirá todas las incidencias por televisión abierta y vía streaming online para que disfrutes del juego en tu celular o tablet. Los Leones del Escogido, con 5 trofeos caribeños en su vitrina, buscan extender el dominio dominicano frente a una novena mexicana hambrienta de gloria. Los Charros de Jalisco llegan con la ventaja de jugar en casa y la espina clavada tras perder la final pasada contra Dominicana. Este bicampeón mexicano tiene la difícil misión de recuperar el trofeo ante una de las organizaciones más antiguas y ganadoras del Caribe. Por su parte, el conjunto dominicano cuenta con 18 títulos locales y una vasta experiencia en escenarios de alta presión como Zapopan.

Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para mirar el juego de Rep. Dominicana y México este domingo 1 de febrero por la Jornada 1 de la Serie del Caribe Jalisco 2026.

¿Cómo ver Digital 15 En Vivo, República Dominicana vs. México Rojo?

Digital 15 ofrecerá la cobertura completa tanto del juego inaugural contra Venezuela como todos los partidos de la novena de República Dominicana en la Serie del Caribe de Béisbol Mexicali 2026 y tú podrás verlo a través de los cableoperadores Inter Satelital, Claro TV y Orbit Cable.

Canal 3062 de Inter Satelital

Canales 121 SD y 15 HD de Claro TV

Canal 15 de Orbit Cable República Dominicana

En señal abierta para el territorio dominicano, los aficionados del béisbol solo deben sintonizar la señal de Telemicro Internacional para no perderse ni un solo instante de la acción dentro del diamante del Estadio Panamericano de Guadajalara, Jalisco.

TVC Deportes transmite el juego entre Charros de Jalisco vs. Leones del Escogido este domingo 1 de febrero por la Serie del Caribe 2026.

¿Dónde ver Digital 15 En Vivo y GRATIS por Internet?

Si deseas seguir de forma gratuita la Serie del Caribe 2026 con todos los partidos de República Dominicana deberás ingresar al sitio web de Digital 15 en vivo. De esta formar podrás ver béisbol desde tu dispositivo móvil, PC, tablet o Smart TV.