El Clásico del Caribe continúa con todo este jueves 05 de febrero en el Estadio Panamericano de Jalisco. Los Leones del Escogido (República Dominicana) se enfrentarán contra los Tomateros de Culiacán (México Rojo) en un duelo de pronóstico reservado por la Serie del Caribe 2026. México busca imponer su localía como bicampeón en la edición número 68 de este gran torneo pelotero, mientras los quisqueyanos defienden su corona tras ganar el título en 2025.

Si vives en Estados Unidos y no quieres perderte ni un solo strike, sintoniza Digital 15 en vivo y gratis para seguir cada jugada. Esta señal transmitirá todas las incidencias por televisión abierta y vía streaming online para que disfrutes del juego en tu celular o tablet. Los Leones del Escogido, con 5 trofeos caribeños en su vitrina, buscan extender el dominio dominicano frente a una novena mexicana hambrienta de gloria. Los Tomateros de Culiacán quieren aprovecha la ventaja de jugar en casa y sacarse la espina clavada tras perder en el arranque de la contienda.

Volver, volver, volver… a Jalisco otra vez. La fiesta del Caribe regresa a la Perla Tapatía en el Estadio Panamericano. ¡No te puedes quedar fuera! Consigue tus entradas en Boletomóvil. | Crédito: @beisboldelcaribe / Instagram

¿Cómo ver Digital 15 En Vivo, República Dominicana vs. México Verde?

Digital 15 ofrecerá la cobertura completa tanto del juego inaugural contra Venezuela como todos los partidos de la novena de República Dominicana en la Serie del Caribe de Béisbol Mexicali 2026 y tú podrás verlo a través de los cableoperadores Inter Satelital, Claro TV y Orbit Cable.

Canal 3062 de Inter Satelital

Canales 121 SD y 15 HD de Claro TV

Canal 15 de Orbit Cable República Dominicana

En señal abierta para el territorio dominicano, los aficionados del béisbol solo deben sintonizar la señal de Telemicro Internacional para no perderse ni un solo instante de la acción dentro del diamante del Estadio Panamericano de Guadajalara, Jalisco.

Anota las fechas: la fiesta del béisbol del Caribe ya está a la vuelta de la esquina. Este es el calendario oficial de la Serie del Caribe Jalisco 2026. | Crédito: @beisboldelcaribe / Instagram

¿Dónde ver Digital 15 En Vivo y GRATIS por Internet?

Si deseas seguir de forma gratuita la Serie del Caribe 2026 con todos los partidos de República Dominicana deberás ingresar al sitio web de Digital 15 en vivo. De esta formar podrás ver béisbol desde tu dispositivo móvil, PC, tablet o Smart TV.