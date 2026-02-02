La Serie del Caribe 2026 entra en zona de alto voltaje este lunes 2 de febrero, cuando Puerto Rico y República Dominicana protagonicen uno de los choques más atractivos del torneo desde las 2:00 p.m. (hora del Centro de México) . El Estadio Panamericano de Guadalajara volverá a vestirse de gala para albergar un duelo que trasciende la tabla de posiciones: es una batalla de tradición, orgullo y rivalidad histórica entre dos de las grandes potencias del béisbol caribeño, con cada lanzamiento cargado de significado.

Los Cangrejeros de Santurce, flamantes campeones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, llegan como la bandera boricua en alto tras dominar su liga local y ganarse el derecho de competir por la gloria regional. En la otra trinchera aparecen los Leones del Escogido, símbolo del poderío dominicano y una de las franquicias más exitosas en la historia de la Serie del Caribe, decididos a imponer su jerarquía y marcar territorio en la fase preliminar del certamen.

Más que un simple partido del calendario, este cruce representa un clásico caribeño en estado puro: historia compartida, pasión en las gradas y la necesidad de sumar confianza en un torneo donde cada victoria puede definir el camino hacia las rondas decisivas. Puerto Rico y República Dominicana vuelven a verse las caras con un solo objetivo en mente: dar un golpe de autoridad rumbo a la corona del béisbol invernal.

Si vives en Estados Unidos y no quieres perderte ni un solo strike, sintoniza Digital 15 en vivo y gratis para seguir cada jugada. Esta señal transmitirá todas las incidencias por televisión abierta y vía streaming online para que disfrutes del juego en tu celular o tablet.

¿Cómo ver Digital 15 en vivo, República Dominicana vs. Puerto Rico?

Digital 15 ofrecerá la cobertura completa tanto del juego inaugural como todos los partidos de la novena de República Dominicana en la Serie del Caribe de Béisbol Mexicali 2026 y tú podrás verlo a través de los cableoperadores Inter Satelital, Claro TV y Orbit Cable.

Canal 3062 de Inter Satelital

Canales 121 SD y 15 HD de Claro TV

Canal 15 de Orbit Cable República Dominicana

En señal abierta para el territorio dominicano, los aficionados del béisbol solo deben sintonizar la señal de Telemicro Internacional para no perderse ni un solo instante de la acción dentro del diamante del Estadio Panamericano de Guadajalara, Jalisco.

¿Dónde ver Digital 15 En Vivo y GRATIS por Internet?

Si deseas seguir de forma gratuita la Serie del Caribe 2026 con todos los partidos de República Dominicana deberás ingresar al sitio web de Digital 15 en vivo. De esta formar podrás ver béisbol desde tu dispositivo móvil, PC, tablet o Smart TV.

Horarios de los juegos de la Serie del Caribe 2026

Los 13 juegos de la Serie del Caribe Jalisco 2026 que se disputarán a lo largo de siete días en México tienen los siguientes horarios:

Domingo 1 de febrero : México Verde vs. Puerto Rico, 1 p.m. CDMX / 2 p.m. ET; República Dominicana vs. México Rojo, 7:30 p.m. CDMX / 8:30 p.m. ET

: México Verde vs. Puerto Rico, 1 p.m. CDMX / 2 p.m. ET; República Dominicana vs. México Rojo, 7:30 p.m. CDMX / 8:30 p.m. ET Lunes 2 de febrero : Puerto Rico vs. República Dominicana, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET ; México Rojo vs. Panamá, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

: ; México Rojo vs. Panamá, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET Martes 3 de febrero : Panamá vs. México Verde, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; México Rojo vs. Puerto Rico, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

: Panamá vs. México Verde, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; México Rojo vs. Puerto Rico, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET Miércoles 4 de febrero : Panamá vs. República Dominicana, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; México Verde vs. México Rojo, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

: Panamá vs. República Dominicana, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; México Verde vs. México Rojo, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET Jueves 5 de febrero : Puerto Rico vs. Panamá, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; República Dominicana vs. México Verde, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

: Puerto Rico vs. Panamá, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; República Dominicana vs. México Verde, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET Viernes 6 de febrero : Semifinal 1, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; Semifinal 2, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

: Semifinal 1, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; Semifinal 2, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET Sábado 7 de febrero: Final, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET