Una cita con la historia. Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la final de la Copa Sudamericana 2026, desde las 19:30 horas (Argentina) y 17:30 horas (Perú, Colombia y Ecuador). Este vibrante compromiso, que promete cautivar a los amantes del buen fútbol, será transmitido EN VIVO por DIRECTV Sports. Si deseas seguir el compromiso vía streaming, lo podrás hacer por DGO.

El conjunto liderado por Rodolfo Arruabarrena llega como el gran favorito para levantar la Copa Sudamericana. Con Leandro Paredes, campeón del mundo, a la cabeza, Boca busca imponer condiciones en este importante compromiso y celebrar en Barranquilla. Su buen nivel futbolístico ilusiona a sus hijos con sumar una nueva estrella.

A pesar de la ilusión, la tarea no será sencilla. El Atlético Mineiro es un equipo ordenado y que cuenta con destacados jugadores. Eduardo Domínguez es su entrenador y se caracteriza por estudiar a su rival y adaptar el estilo de su juego para contrarrestar las virtudes de su contrincante.

Conoce los horarios por país y qué canales de transmisión pasan la final entre Boca Juniors vs. Atlético Mineiro EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este sábado 21 de noviembre. (Foto: Composición El Comercio Mag) / Jairo Rúa

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Señal de ESPN y Disney Plus para ver Boca Juniors vs. Atlético Mineiro EN VIVO, este sábado 21 de noviembre, por la final de la Copa Sudamericana 2026, desde el Metropolitano de Barranquilla. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

Horario, TV y dónde ver EN VIVO ONLINE por la final Boca Juniors vs. Atlético Mineiro

Detalle Información Partido Boca Juniors vs. Atlético Mineiro Competición Final de la Copa Sudamericana 2026 Fecha Sábado 21 de noviembre Hora Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay 19:30 horas Hora Colombia, Ecuador y Perú 17:30 horas Hora Venezuela 18:30 horas TV DSports Streaming DGO Estadio Estadio Metropolitano Roberto Meléndez Ciudad Barranquilla, Colombia

La final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se disputará este sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, escenario de la definición del título continental. El encuentro comenzará a las 19:30 horas de Buenos Aires, y los aficionados podrán seguir el partido EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO a través de la Transmisión de DIRECTV Sports y DGO, además de ESPN y Disney+ Premium, según la disponibilidad de los derechos televisivos en cada país, con cobertura previa, incidencias, minuto a minuto y resultado de la gran final. (VIDEO DE X: @BocaJrsOficial)