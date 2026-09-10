Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 tendrán como protagonistas a ocho equipos y uno de los cruces eliminatorios más esperados será el que enfrentará a Cienciano contra Montevideo City Torque este jueves 10 de septiembre desde las 7:30 p.m. Lima y Bogotá / 9:30 p.m. Montevideo y Santiago desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco (Perú). El ganador de este duelo avanzará a semifinales para medirse contra el vencedor de la llave entre Atlético Mineiro y Santos. Si deseas saber cómo ver el partido Cienciano vs. Torque EN VIVO en cualquier parte de Latinoamérica, DIRECTV y su plataforma DGO Online se presentan como una buena alternativa para seguir toda la acción desde tu hogar o el dispositivo móvil de preferencia.

Cienciano y Montevideo City Torque se verán las caras en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, encuentro decisivo transmitido en vivo para México, EE. UU. y Latinoamérica. | Crédito: gol.conmebol.com / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver el partido Cienciano vs. Torque EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?

El encuentro Cienciano vs. Torque por la ida de los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Cienciano vs. Torque por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el lunes 29 de junio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Cienciano vs. Torque por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Cienciano vs. Torque’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Revisa esta nota para que sepas en qué canal transmiten el Cienciano vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

Cienciano vs. Torque EN VIVO por la Sudamericana 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Jueves, 10 de septiembre de 2026

Jueves, 10 de septiembre de 2026 Lugar: Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco (Perú)

Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco (Perú) Horario: 7:30 p.m. Perú y Colombia / 8:30 p.m. ET / 9:30 p.m. Uruguay / 2:30 a.m. España del día siguiente

7:30 p.m. Perú y Colombia / 8:30 p.m. ET / 9:30 p.m. Uruguay / 2:30 a.m. España del día siguiente Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo

Con la transmisión de DIRECTV, DSports y DGO, Cienciano vs. Montevideo City se enfrentan en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. (Video: Cienciano)