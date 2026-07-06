Hoy un favorito tendrá que despedirse del sueño de ganar el Mundial 2026. España y Portugal, de Cristiano Ronaldo, se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026, en el AT&T Stadium (Estadio Dallas), Texas, Estados Unidos. El compromiso (que será una final adelantada) está pactado para empezar a las 14:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador, 16:00 horas en Argentina y 15:00 horas (Chile, Miami).

Es imposible no emocionarse con este compromiso. Cristiano Ronaldo puede despedirse de los Mundiales si no gana a España. Portugal dejó en el camino a Croacia en un emotivo compromiso. El conjunto luso estuvo abajo en el marcador, pero logró revertir el resultado y quedarse con el triunfo. A pesar de las alegrías, el conjunto de Roberto Martínez dejó dudas en la defensa.

España, por su parte, encontró en Lamine Yamal, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Marc Cucurella, Mikel Oyarzabal la columna vertebral de su sistema táctico. La ‘Roja’ ganó con autoridad a Austria y sabe adaptarse a la estrategia que le propone su rival.

Para los aficionados de Sudamérica, la transmisión oficial estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma de streaming DGO, que llevarán en vivo toda la cobertura desde Texas.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Portugal vs. España por el Mundial 2026?

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Señal de DIRECTV para ver España vs. Portugal, con Cristiano Ronaldo, este lunes 6 de julio, por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Portugal vs. España por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Portugal vs. España Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Octavos de final Fecha Lunes 6 de julio de 2026 Hora Paraguay 16:00 Hora Perú y Ecuador 14:00 Hora Colombia 14:00 Hora Venezuela 15:00 Hora Chile 15:00 Hora Argentina y Uruguay 16:00 TV DIRECTV Sports (DSports) Streaming DIRECTV GO (DGO) Estadio AT&T Stadium (Estadio Dallas) Ciudad Arlington, Texas.

España y Portugal se enfrentan este lunes 9 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)