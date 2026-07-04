Tras eliminar a Alemania en tanda de penales, la selección de Gustavo Alfaro se mide hoy, 4 de julio, Paraguay se mide ante la campeona mundial Francia y su figura Kylian Mbappé en el Lincoln Financial Field de Filadelfia a partir de las 17:00 ET (16:00 Perú/Colombia; 15:00 México) . ¿Quieres ver el partido desde tu teléfono móvil, PC, tableta o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma online DIRECTV GO (DGO). Aquí te contamos todos los detalles para seguir el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO.

Gen (Canal 12) transmite el partido Paraguay vs. Francia EN VIVO GRATIS hoy sábado 4 de julio, por los octavos de final de la Copa Mundial 2026 desde Filadelfia, Estados Unidos. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Francia vs. Paraguay por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre Francia vs. Paraguay por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

Además de la transmisión del partido, DSports ofrecerá programación especial con la previa, análisis, entrevistas y toda la información relacionada con la fase eliminatoria del Mundial 2026.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Francia vs. Paraguay?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver el partido entre Francia vs. Paraguay desde cualquier lugar con acceso a internet. La plataforma transmite la señal de DSports en vivo y está disponible para una amplia variedad de dispositivos.

Para acceder al servicio, solo necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación desde Google Play Store o App Store según tu dispositivo.

Dispositivos compatibles con DGO

Smart TV Samsung, LG y Android TV

Amazon Fire TV Stick

Apple TV

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Francia vs. Paraguay?

La señal de DSports estará disponible para los abonados de DIRECTV en gran parte de Sudamérica, permitiendo seguir el encuentro con narración y comentarios especializados.

País TV Streaming Argentina DSports DGO Chile DSports DGO Perú DSports DGO Colombia DSports DGO Ecuador DSports DGO Uruguay DSports DGO Venezuela DSports DGO

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Francia vs. Paraguay por el Mundial 2026

Partido: Argentina vs. Cabo Verde, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

Argentina vs. Cabo Verde, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 Horario: 17:00 ET (16:00 Perú/Colombia; 15:00 México)

17:00 ET (16:00 Perú/Colombia; 15:00 México) Fecha: Viernes 3 de julio de 2026

Viernes 3 de julio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV GO (DGO)

DIRECTV GO (DGO) Estadio: Lincoln Financial Field de Filadelfia

Lincoln Financial Field de Filadelfia Ciudad: Filadelfia (Estados Unidos)