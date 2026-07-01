La fase de eliminación directa del Mundial de Fútbol 2026 continúa con uno de los partidos más esperados de los dieciseisavos de final. Inglaterra, una de las selecciones favoritas para levantar el trofeo, se enfrenta a RD Congo, que intentará dar la sorpresa y seguir haciendo historia en el torneo. Miles de aficionados en Sudamérica podrán seguir todas las incidencias mediante la señal de DIRECTV Sports y su plataforma de streaming DGO.

Si quieres ver el encuentro desde tu celular, computadora, Smart TV o televisión por cable, aquí te contamos cómo ver DIRECTV Sports EN VIVO, si es posible acceder a DGO Online, además de los horarios del partido en diferentes países y los canales oficiales que transmitirán Inglaterra vs. RD Congo.

¿Cómo ver DIRECTV Sports EN VIVO por TV y DGO Online?

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 en gran parte de Sudamérica pertenecen a DIRECTV Sports, por lo que los suscriptores del operador podrán seguir Inglaterra vs. RD Congo completamente EN VIVO desde sus canales deportivos.

Asimismo, el encuentro también estará disponible mediante DGO (DIRECTV GO), la plataforma de streaming de DIRECTV. Los usuarios con una suscripción activa podrán acceder a la transmisión desde:

Smart TV compatibles.

Celulares y tablets con la aplicación DGO.

Computadoras mediante el navegador web.

Dispositivos de streaming compatibles.

Para disfrutar del partido únicamente es necesario iniciar sesión con una cuenta activa de DGO o con las credenciales del servicio de DIRECTV, dependiendo del plan contratado.

¿A qué hora juega Inglaterra vs. RD Congo?

El encuentro entre Inglaterra y RD Congo se disputará este miércoles 1 de julio de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

País Hora Estados Unidos (ET) 12:00 p.m. Estados Unidos (PT) 9:00 a.m. México 10:00 a.m. Guatemala 10:00 a.m. Honduras 10:00 a.m. El Salvador 10:00 a.m. Nicaragua 10:00 a.m. Costa Rica 10:00 a.m. Colombia 11:00 a.m. Ecuador 11:00 a.m. Perú 11:00 a.m. Bolivia 12:00 p.m. Venezuela 12:00 p.m. Chile 12:00 p.m. Paraguay 1:00 p.m. Uruguay 1:00 p.m. Argentina 1:00 p.m. Brasil 1:00 p.m. España 6:00 p.m.

¿Qué canales transmiten Inglaterra vs. RD Congo por país?

La transmisión oficial del partido dependerá del territorio desde donde se siga el Mundial 2026.