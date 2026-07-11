Scaloni y sus dirigidos han pasado más de un apuro para llegar a esta instancia. Saben que el camino no es fácil y tendrán a un rival duro para seguir acercándose al objetivo. Argentina juega contra Suiza este sábado 11 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City . ¿Quieres ver el partido desde tu teléfono móvil, PC, tableta o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma online DIRECTV GO (DGO). Aquí te contamos todos los detalles para seguir el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO.

Señal de TV Pública EN VIVO para ver la transmisión de Argentina vs. Suiza en directo, este sábado 11 de julio, por los cuartos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre Argentina vs. Suiza por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales de DSports para ver Argentina vs. Suiza

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

Además de la transmisión del partido, DSports ofrecerá programación especial con la previa, análisis, entrevistas y toda la información relacionada con la fase eliminatoria del Mundial 2026.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Argentina vs. Suiza?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver el partido entre Portugal y Croacia desde cualquier lugar con acceso a internet. La plataforma transmite la señal de DSports en vivo y está disponible para una amplia variedad de dispositivos.

Para acceder al servicio, solo necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación desde Google Play Store o App Store según tu dispositivo.

Dispositivos compatibles con DGO

Smart TV Samsung, LG y Android TV

Amazon Fire TV Stick

Apple TV

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Argentina vs. Suiza?

La señal de DSports estará disponible para los abonados de DIRECTV en gran parte de Sudamérica, permitiendo seguir el encuentro con narración y comentarios especializados.

País TV Streaming Argentina DSports DGO Chile DSports DGO Colombia DSports DGO Ecuador DSports DGO Uruguay DSports DGO Venezuela DSports DGO

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

Partido: Argentina vs. Suiza por cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

Argentina vs. Suiza por cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 Horario: 19:00 horas de México (CT); 20:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 21:00 horas ET; 18:00 horas PT; 03:00 horas de Portugal y España

19:00 horas de México (CT); 20:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 21:00 horas ET; 18:00 horas PT; 03:00 horas de Portugal y España Fecha: Sábado 11 de julio de 2026

Sábado 11 de julio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV GO (DGO)

DIRECTV GO (DGO) Estadio: Arrowhead Stadium

Arrowhead Stadium Ciudad: Kansas City, Estados Unidos

Sigue la transmisión de DIRECTV EN VIVO, DSports EN DIRECTO, DGO ONLINE y toda la cobertura del Mundial FIFA 2026 desde Kansas City, Estados Unidos.