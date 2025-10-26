El Clásico de España, uno de los más importantes del mundo, vive una nueva edición este domingo 26 de octubre, cuando Real Madrid reciba al FC Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro iniciará a partir de las 10:15 a.m. Perú y Colombia / 12:15 p.m. Argentina y Chile, y será transmitido a través de la señal de DIRECTV para Latinoamérica.

Recordemos que Real Madrid es el actual líder del campeonato con 24 puntos, tras 8 victorias y una derrota en lo que va del torneo; por su parte, FC Barcelona está en la segunda posición con 22 puntos, tras 7 triunfos, un empate y una derrota, por lo que se espera un partido de pronóstico reservado.

¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO?

El encuentro Real Madrid vs. FC Barcelona la Jornada 10 de LaLiga 2025-26 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía). Sintonizarlo el domingo 26 de octubre a la hora correspondiente de tu país. Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

El canal ofrece la transmisión en alta definición (HD) y con cobertura especial de la semifinal.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV. Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado. Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports. Busca el evento “Real Madrid vs. FC Barcelona” y dale play para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: domingo 26 de octubre de 2025

domingo 26 de octubre de 2025 Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Estadio Santiago Bernabéu Horario: 12:15 Argentina y Chile / 10:15 Colombia y Perú

12:15 Argentina y Chile / 10:15 Colombia y Perú Canal TV: DSports

DSports Streaming: DGo

Real Madrid y FC Barcelona miden fuerzas en El Clásico del fútbol español este domingo 26 de octubre por la Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26. El partido a jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid empieza a partir de las 16:15 del horario peninsular. ¿Quieres ver el partido en televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en Latinoamérica estará a carga de ESPN EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO y la app streaming de Disney Plus. (VIDEO: @FCBarcelona_ES / X)