El duelo Rayo Vallecano vs. Real Madrid se disputará este domingo 9 de noviembre en el Estadio de Vallecas por la fecha 12 de LaLiga 2025/2026. El encuentro arrancará a las 10:15 a. m. ET en Estados Unidos, mientras que en Sudamérica comenzará a las 12:15 (Argentina, Chile, Uruguay) y 10:15 (Colombia, Perú, Ecuador). Tras la derrota frente al Liverpool en Champions, el Merengue busca reenfocar su camino en el campeonato español para sostener la ventaja sobre Barcelona.

Rayo Vallecano llega con altibajos: sufrió una dura caída ante Villarreal en LaLiga, pero ganó en la Conference League, mostrando reacción. Con jugadores como Unai López, Álvaro García y Augusto Batalla, intentará complicar a un Real Madrid que contará con piezas clave como Federico Valverde, Jude Bellingham y Kylian Mbappé. El último antecedente entre ambos, en marzo de 2025, terminó 2-1 a favor del conjunto blanco.

Este choque será transmitido por DSports y DGO en Sudamérica, mientras que en Estados Unidos se verá EN VIVO por ESPN Deportes y ESPN Select USA, disponibles mediante DIRECTV. La plataforma permite acceder al contenido de ESPN mediante suscripción directa o activación según el proveedor de TV o streaming.

Real Madrid visita a Rayo Vallecano por LaLiga: así podrás ver el partido EN VIVO por DIRECTV y plataformas oficiales. (Foto: AFP)

¿Dónde ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido estará disponible EN VIVO por ESPN Deportes y ESPN Select USA. Para acceder a ESPN Select o ESPN Unlimited, puedes suscribirte en ESPN.com e iniciar sesión en la app o en la web de ESPN; si ya tienes ESPN incluido con tu proveedor de TV paga o móvil, verifica si tu plan contempla estas opciones. Además, DIRECTV (solo streaming) permite activar ESPN directamente desde su enlace oficial, facilitando el acceso inmediato a la transmisión.

¿Cómo ver DIRECTV por TV en USA?

Si cuentas con DIRECTV en servicio tradicional, revisa si tu plan incluye los canales ESPN, donde se transmitirá el partido; y si ya tienes tu cuenta vinculada mediante MyDisney, no necesitarás realizar una nueva activación para acceder a ESPN Select o ESPN Unlimited.

¿Cómo ver DIRECTV online en USA?

Para ver ESPN mediante DIRECTV (solo streaming):

Ingresa al enlace de activación de DIRECTV para ESPN. Inicia sesión con tu cuenta DIRECTV. Serás redirigido a ESPN.com. Haz clic en Aceptar y Activar para completar el proceso.

Además, ESPN Unlimited puede activarse desde las siguientes plataformas compatibles:

Hulu + Live TV (activación con MyDisney)

(activación con MyDisney) Fubo TV

Spectrum TV

Verizon FiOS (My Verizon → Panel Unificado → Activar ESPN Unlimited)

¿Cómo ver DSports y DGO en Sudamérica?

El partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano se podrá ver EN VIVO por DSports y DGO en Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela.

DSports está disponible en la mayoría de operadores de cable y satélite de la región, mientras que DGO permite ver el encuentro online desde computadoras, celulares y smart TVs. Solo necesitas una suscripción activa y acceder con tu usuario y contraseña para disfrutar la transmisión completa.