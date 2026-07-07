Lionel Messi y la Albiceleste tienen una nueva misión en este Mundial de Fútbol 2026. Este martes 7 de julio, no te pierdas el partido de Argentina vs. Egipto en directo a través de la señal de DIRECTV vía DSports y DGo , desde las 13:00 horas Buenos Aires, encuentro de los octavos de final que se vivirá en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Egipto es la última selección africana en el certamen y chocan ante la última campeona del mundo.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Selección Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre Selección Argentina vs. Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

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Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

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Además de la transmisión del partido, DSports ofrecerá programación especial con la previa, análisis, entrevistas y toda la información relacionada con la fase eliminatoria del Mundial 2026.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Selección Argentina vs. Egipto?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver el partido entre Selección Argentina vs. Egipto desde cualquier lugar con acceso a internet. La plataforma transmite la señal de DSports en vivo y está disponible para una amplia variedad de dispositivos.

Para acceder al servicio, solo necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación desde Google Play Store o App Store según tu dispositivo.

Dispositivos compatibles con DGO

Smart TV Samsung, LG y Android TV

Amazon Fire TV Stick

Apple TV

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Selección Argentina vs. Egipto?

La señal de DSports estará disponible para los abonados de DIRECTV en gran parte de Sudamérica, permitiendo seguir el encuentro con narración y comentarios especializados.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Selección Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

Partido: Selección Argentina vs. Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

Selección Argentina vs. Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 Horario: 12:00 p.m. (VEN/CHI/ET) / 11:00 a.m. (COL/PERU/ECU) / 10:00 a.m. (MEX)

12:00 p.m. (VEN/CHI/ET) / 11:00 a.m. (COL/PERU/ECU) / 10:00 a.m. (MEX) Fecha: Martes 7 de julio de 2026

Martes 7 de julio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV GO (DGO)

DIRECTV GO (DGO) Estadio: Estadio Mercedes Benz.

Estadio Mercedes Benz. Ciudad: Atlanta (Estados Unidos)

Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, RTVE PLAY, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports y FS1. (VIDEO DE DSPORTS ARGENTINA EN X DE @DSportsAR)