Boca Juniors buscará su clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Hoy jueves 30 de julio, el Xeneize se medirá contra O’Higgins en el Estadio Codelco El Teniente por la vuelta de los playoffs del torneo continental. La transmisión en Argentina de este emocionante partido estará a cargo de DirecTV Sports y DGO, desde las 21:30 horas en territorio argentino. El equipo de Rodolfo Arruabarrena tiene la ventaja de 1-0 en la serie y solo necesita un empate para quedarse con la llave.
Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar iniciarán las acciones. Con esos dos cambios, el entrenador de Boca Juniors buscará ganar el mediocampo y ser más agresivo en la marca. En ataque, la responsabilidad recaerá sobre Sebastián Villa y Miguel Merentiel, quienes se consolidan como elementos importantes.
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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Boca Juniors vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Competición
|Playoffs de la Copa Sudamericana
|Fecha
|Jueves 30 de julio de 2026
|Hora Paraguay
|21:30
|Hora Perú y Ecuador
|19:30
|Hora Colombia
|19:30
|Hora Venezuela
|20:30
|Hora Chile
|20:30
|Hora Argentina y Uruguay
|21:30
|TV
|DIRECTV Sports (DSports)
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|Estadio
|Estadio Codelco El Teniente
|Ciudad
|Rancagua, Chile