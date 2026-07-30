Boca Juniors buscará su clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Hoy jueves 30 de julio, el Xeneize se medirá contra O’Higgins en el Estadio Codelco El Teniente por la vuelta de los playoffs del torneo continental. La transmisión en Argentina de este emocionante partido estará a cargo de DirecTV Sports y DGO, desde las 21:30 horas en territorio argentino . El equipo de Rodolfo Arruabarrena tiene la ventaja de 1-0 en la serie y solo necesita un empate para quedarse con la llave.

Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar iniciarán las acciones. Con esos dos cambios, el entrenador de Boca Juniors buscará ganar el mediocampo y ser más agresivo en la marca. En ataque, la responsabilidad recaerá sobre Sebastián Villa y Miguel Merentiel, quienes se consolidan como elementos importantes.

RANCAGUA, (CHILE), 30/07/2026.- Horarios del partido entre Boca Juniors vs. O'Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 que se realizará en el Estadio Codelco El Teniente. FOTO: Imagen: Foto de Boca Juniors.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Boca Juniors vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026?

Los suscriptores de DIRECTV Sports en Sudamérica podrán seguir todas las incidencias del partido entre Boca Juniors vs. O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

La cobertura incluirá programas previos, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas en tiempo real y la transmisión completa desde el Estadio Codelco El Teniente.

Canales de DSports

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

Países donde transmite DIRECTV Sports

Argentina

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Uruguay

Venezuela

¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, Boca Juniors vs. O’Higgins?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás seguir el partido entre Boca Juniors vs. O’Higgins desde cualquier lugar con conexión a internet. La plataforma transmite las señales de DSports en vivo y ofrece acceso a la cobertura completa de la Copa Sudamericana 2026.

Para utilizar el servicio solo necesitas contar con una suscripción activa e iniciar sesión desde cualquiera de los dispositivos compatibles.

Dispositivos compatibles con DGO

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone

Tablets Android

iPad

Computadoras Windows

Computadoras Mac

¿En qué países está disponible DGO?

La plataforma DGO se encuentra disponible en los principales mercados donde opera DIRECTV en Sudamérica.

País TV Streaming Argentina DSports DGO Chile DSports DGO Colombia DSports DGO Ecuador DSports DGO Perú DSports DGO Uruguay DSports DGO Venezuela DSports DGO

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Boca Juniors vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026

Detalle Información Partido Competición Playoffs de la Copa Sudamericana Fecha Jueves 30 de julio de 2026 Hora Paraguay 21:30 Hora Perú y Ecuador 19:30 Hora Colombia 19:30 Hora Venezuela 20:30 Hora Chile 20:30 Hora Argentina y Uruguay 21:30 TV DIRECTV Sports (DSports) Streaming DIRECTV GO (DGO) Estadio Estadio Codelco El Teniente Ciudad Rancagua, Chile