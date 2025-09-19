La quinta jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026 tendrá un enfrentamiento vibrante desde el Santiago Bernabeú, donde Real Madrid juega contra el RCD Espanyol este sábado 20 de septiembre, a partir de las 9:15 a.m. (Perú, Ecuador, Colombia), 10:15 a.m (Chile, Bolivia, Venezuela) y 11:15 a.m. (Argentina, Uruguay, Paraguay) . Si vives en cualquier país de Sudamérica, podrás seguir el partido en vivo online por la señal de DirecTV y DGO en directo desde cualquier dispositivo móvil.

El equipo blanco inicia la quinta fecha de LaLiga como el único con puntaje perfecto. Con el inicio de la Champions, el Real Madrid tendrá dos partidos por semana, y Xabi Alonso ha dejado claro que implementará rotaciones. Esto genera incertidumbre en la alineación titular. Por ejemplo, en la defensa, Carvajal podría repetir en la titularidad sobre Alexander-Arnold, mientras que Fran García tiene posibilidades de reemplazar a Carreras.

La baja de Huijsen por sanción abre el camino para que Asencio se integre al equipo titular. En el mediocampo, la alineación variará poco; Valverde volverá al once tras su descanso y Bellingham entrará desde el banquillo. En el ataque, Mbappé está asegurado. Rodrygo es una opción para reemplazar a Vinicius, y la última posición la disputarán Mastantuono y Brahim.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga 2025-26?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre Real Madrid y Real Sociedad por la fecha 4 de LaLiga 2025-26.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

¿Cómo ver DGO ONLINE, Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga 2025-26?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre Real Madrid y RCD Espanyol correspondiente a la jornada 4 de LaLiga 2025-26. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.

