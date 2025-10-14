La Copa del Mundo Sub-20 entra en su recta final con una semifinal que promete grandes emociones: Argentina se enfrenta a Colombia por un lugar en la gran final. El duelo se disputará este miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile.

El equipo de Diego Placente llega motivado tras vencer 2-0 a México en cuartos de final, con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti. En frente estará una Colombia en gran nivel, que lideró su grupo y dejó en el camino a Sudáfrica (3-1) y a España (3-2). Todo está listo para un enfrentamiento vibrante entre dos potencias sudamericanas.

Si quieres seguir este partidazo en directo, aquí te contamos dónde ver el partido, cómo ver DSports y cómo acceder a DGO online, las dos plataformas oficiales de DIRECTV para disfrutar de la transmisión en vivo.

La semifinal Argentina vs. Colombia del Mundial Sub-20 2025 será transmitida por DSports y DGO, disponibles en la señal de DIRECTV EN VIVO. (Fotos: AFP)

¿Dónde ver el partido Argentina vs. Colombia?

El encuentro Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial Sub-20 será transmitido EN VIVO por DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

Horarios del partido Argentina vs. Colombia

País Hora local Argentina 20:00 Chile 19:00 Colombia 18:00 Perú 19:00 Ecuador 18:00 Bolivia 20:00 Paraguay 19:00 Uruguay 20:00 Venezuela 19:00

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía). Sintonizarlo el miércoles 15 de octubre a la hora correspondiente de tu país. Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

El canal ofrece la transmisión en alta definición (HD) y con cobertura especial de la semifinal.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV. Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado. Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports. Busca el evento “Argentina vs. Colombia Sub-20” y dale play para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.