La final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 se disputa este domingo 19 de octubre, cuando Argentina U20 se mide ante Marruecos U20 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile. Si estás en Sudamérica, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido EN VIVO GRATIS por televisión y en streaming a través de DIRECTV y DGO.
¿Dónde ver la final del Mundial Sub-20 en DIRECTV para Sudamérica?
- En varios países de Sudamérica, la final será transmitida por la operadora DIRECTV a través de su canal deportivo DSports.
- Asimismo, la plataforma de streaming de DIRECTV, DGO, ofrecerá el partido en línea, permitiendo verlo desde dispositivos móviles, tabletas o computadoras con una conexión a internet.
- Verificar el paquete de canales de tu país es importante, pues “gratis” puede referirse a que está incluido en el paquete deportivo de tu suscripción principal de DIRECTV.
Requisitos para verlo por DGO / DIRECTV
- Tener una cuenta activa de DIRECTV que incluya el canal DSports o el acceso a DGO en tu región.
- Tener conexión de internet estable para streaming en DGO (preferiblemente mínimo 5 Mbps).
- Dispositivo compatible para DGO: smartphone, tablet, computadora, Smart TV o aparato con app de DIRECTV.
- Verificar que tu paquete permite ver el evento “gratis” o sin pago adicional ese día.
Horarios de la final Argentina vs. Marruecos Sub-20 2025
- Argentina: 20:00 horas
- Chile: 20:00 horas
- Perú: 18:00 horas
- Colombia: 18:00 horas
- Ecuador: 18:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas
- Uruguay: 20:00 horas
- Bolivia: 17:00 horas
- Paraguay: 20:00 horas
- Estados Unidos (ET): 19:00 horas