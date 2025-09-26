El vibrante Derbi de Madrid paraliza la jornada 7 de La Liga EA Sports 2025/26 este sábado 27 de septiembre, a partir de las 9:15 a.m. (Perú, Ecuador, Colombia), 10:15 a.m (Bolivia y Venezuela) y 11:15 a.m. (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay) , con el Real Madrid visitando al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. Los Blancos llegan en un estado de forma excepcional, liderando la tabla con un puntaje perfecto de 18 puntos en seis partidos de Liga y siete victorias consecutivas en todas las competiciones. El equipo de Xabi Alonso, impulsado por un Kylian Mbappé en racha con nueve goles, buscará su séptima victoria liguera para mantener su ventaja sobre el FC Barcelona. Si vives en cualquier país de Sudamérica, podrás seguir el partido en vivo online por la señal de DirecTV y DGO en directo desde cualquier dispositivo móvil.

Por otro lado, el Atlético de Madrid de Diego Simeone busca en el derbi el trampolín para impulsar su irregular inicio de temporada. Los Colchoneros se encuentran en la octava posición con solo nueve puntos y han mostrado una inusual fragilidad defensiva, encajando siete goles en seis juegos de Liga, además de la derrota en su debut de UEFA Champions League 2025-26. Pese a estas dudas, el equipo viene de una épica remontada 3-2 ante el Rayo Vallecano, con un triplete de Julián Álvarez que inyectó moral al vestuario.

Históricamente, el Real Madrid tiene una ventaja en los enfrentamientos directos en el Metropolitano, pero el Atlético se ha mantenido invicto en los últimos cinco derbis de La Liga desde septiembre de 2022. Sin embargo, el Real Madrid llega a este enfrentamiento con el objetivo de asegurar la cima, sabiendo que el Atlético, a pesar de su mal momento, es un rival que nunca se rinde. Este duelo crucial no solo define el liderato de La Liga, sino que también será una prueba de fuego para la defensa rojiblanca ante el ataque liderado por Mbappé y Vinicius Junior, asistidos por Franco Mastantuono.

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan hoy en el derbi madrileño de LaLiga 2025. Consulta horarios para México, EE.UU. y España. | Crédito: realmadrid.com / atleticomadrid.com / Composición Mag

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Atlético Madrid vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid por la fecha 7 de LaLiga 2025-26.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

¿Cómo ver DGO ONLINE, Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga 2025-26?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre Atlético de Madrid y Real Madrid correspondiente a la jornada 7 de LaLiga 2025-26. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.

Atlético Madrid recibe al Real Madrid en el Estadio Metropolitano por la séptima fecha de LaLiga 2025/26. (Fotos: AFP)

Fecha, horario, TV y dónde ver online Atlético Madrid vs. Real Madrid

Conoce los datos clave para ver el partido entre Atlético Madrid vs. Real Madrid por la séptima jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Horario: 11:15 horas de Buenos Aires; 16:15 del horario peninsular (15:15 en Islas Canarias)

Fecha: Sábado, 27 de septiembre de 2025

TV: DIRECTV Sports (DSports)

Streaming: DIRECTV Go (DGO)

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, ciudad de Madrid

Real Madrid vs. Atlético de Madrid se enfrentan por LaLiga. (Video: ESPN)