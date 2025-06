El ‘Xeneize’ hace su debut en el Mundial de Clubes 2025. Este lunes 16 de junio, mira el juego de Boca vs. Benfica por la Jornada 1 del Grupo C, a partir de las 19:00 horas Buenos Aires y con transmisión de DIRECTV en toda Latinoamérica o mediante DGo desde cualquier dispositivo móvil. El primer encuentro del equipo argentino genera altas expectativas, en un grupo que también comparte con Bayern Múnich y Auckland City. Cabe señalar que se espera un lleno total para este duelo de Boca vs. Benfica, siendo uno de los pocos encuentros que han hecho ‘sold out’ en los Estados Unidos.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Boca vs. Benfica por el Mundial de Clubes 2025?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta forma, podrás seguir todas las incidencias del partido entre Boca vs. Benfica por la Jornada 1 del Grupo C del Mundial de Clubes 2025.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canales 614 SD - 1614 HD de DSports 4k

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Boca vs. Benfica por el Mundial de Clubes 2025?

A través de DirecTV Go (DGO) podrás ver los partidos más importantes del Mundial de Clubes 2025, entre ellos el duelo entre Boca Juniors vs. Benfica, desde tu teléfono móvil, TV, tablet y Smart TV. Solo debes suscribirte al precio de tu moneda local -diferente para cada país- y descargar DGO desde Google Play Store y App Store de Apple TV.

Boca vs. Benfica: hora, TV y dónde ver Mundial de Clubes

Fecha: lunes 16 de junio de 2025

lunes 16 de junio de 2025 Lugar: Hard Rock Stadium

Hard Rock Stadium Hora: 19:00 Argentina

19:00 Argentina Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo