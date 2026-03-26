Este jueves 26 de marzo, el pueblo boliviano tiene la esperanza de volver a ver a su selección en una Copa del Mundo luego de más de 20 años sin asistir a una cita mundialista. Mira la transmisión de DIRECTV y sigue el partido de Bolivia vs. Surinam, por la primera fase del Reepchaje al Mundial 2026, encuentro que iniciará a las 6:00 p.m. hora La Paz, desde el BBVA Bancomer de Nuevo León, México . La selección altiplánica tiene una dura tarea ante una Surinam que ha dado la sorpresa en Concacaf y quiere demostrar que pueden dar un nuevo golpe de cara al Mundial.

Horarios y canales TV para ver el partido de Bolivia vs Surinam este jueves 26 de marzo del 2026 en el estadio BBVA por la semifinal del repechaje al Mundial 2026.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Bolivia vs. Surinam del Repechaje al Mundial 2026?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre Bolivia vs. Surinam correspondiente a la primera fase del Repechaje al Mundial 2026.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

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Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

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¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, Bolivia vs. Surinam por Repechaje al Mundial 2026?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre Bolivia vs. Surinam correspondiente a la primera fase del Repechaje al Mundial 2026. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.

Bolivia vs. Surinam: horario, TV y dónde ver en vivo por Repechaje Mundial 2026

Horario : 6:00 p.m. La Paz / 4:00 p.m. Ciudad de México

: 6:00 p.m. La Paz / 4:00 p.m. Ciudad de México Partido : Bolivia vs. Surinam por Repechaje al Mundial 2026

: Bolivia vs. Surinam por Repechaje al Mundial 2026 Fecha : Jueves 26 de marzo de 2026

: Jueves 26 de marzo de 2026 TV : DIRECTV Sports (DSports)

: DIRECTV Sports (DSports) Streaming : DIRECTV Go (DGO)

: DIRECTV Go (DGO) Estadio : Estadio BBVA Bancomer de Monterrey, Nuevo León, México