La selección de Brasil enfrenta a su similar de Marruecos este sábado 13 de junio desde las 5:00 p.m. Perú y Colombia / 7:00 p.m. Argentina y Chile , válido por la Jornada 1 del Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026. Bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, la renovada Seleção tendrá la tarea de dejar una buena impresión en su estreno ante nada más y nada menos que una de las escuadras semifinalistas de Qatar 2022. Si bien los pentacampeones parten como favoritos para llevarse el triunfo, cualquier cosa puede pasar en el terreno de juego y los africanos podrían terminar dando la sorpresa. Si quieres saber cómo ver el partido Brasil vs. Marruecos EN VIVO GRATIS en cualquier parte de Latinoamérica, DIRECTV y su plataforma DGO Online se presentan como una buena alternativa para seguir toda la acción desde el MetLife Stadium desde tu hogar o el dispositivo móvil de preferencia.

¿Dónde ver el partido Brasil vs. Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026?

El encuentro Brasil vs. Marruecos por la Fecha 1 del Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Brasil vs. Marruecos por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el viernes 12 de junio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Brasil vs. Marruecos por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Brasil vs. Marruecos’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Brasil vs. Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado, 13 de junio de 2026

Sábado, 13 de junio de 2026 Lugar: MetLife Stadium

MetLife Stadium Horario: 5:00 p.m. Perú y Colombia / 0:00 a.m. España (14/06)

5:00 p.m. Perú y Colombia / 0:00 a.m. España (14/06) Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo