La selección de Ecuador inicia su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Costa de Marfil en un partido clave por la primera jornada del Grupo E. La Tricolor buscará comenzar con una victoria ante un rival africano que llega con figuras de experiencia internacional y la ilusión de avanzar a la siguiente ronda.

Si quieres seguir el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO, aquí te contamos a qué hora juegan Ecuador vs. Costa de Marfil en distintos países, además de todos los detalles para ver la transmisión por DIRECTV Sports, DGO (DIRECTV GO) y Fútbol Total TV desde cualquier dispositivo. Sigue leyendo para conocer la guía completa de horarios y canales.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Costa de Marfil hoy?

El partido entre Ecuador y Costa de Marfil se disputará este domingo 14 de junio de 2026 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. El encuentro está programado para las 18:00 horas de Ecuador, Perú y Colombia.

País Hora México 5:00 p.m. Costa Rica 5:00 p.m. Guatemala 5:00 p.m. Ecuador 6:00 p.m. Perú 6:00 p.m. Colombia 6:00 p.m. Panamá 6:00 p.m. Bolivia 7:00 p.m. Venezuela 7:00 p.m. Estados Unidos (Este) 7:00 p.m. Chile 8:00 p.m. Argentina 8:00 p.m. Uruguay 8:00 p.m. Paraguay 8:00 p.m. Brasil 8:00 p.m. España 1:00 a.m. (lunes 15 de junio)

Cómo ver Ecuador vs. Costa de Marfil por DIRECTV, Fútbol Total TV y DGO

Los aficionados podrán seguir el partido Ecuador vs. Costa de Marfil a través de DIRECTV Sports (DSPORTS), señal que cuenta con la cobertura completa de la Copa Mundial FIFA 2026 para gran parte de Sudamérica. DIRECTV ofrece acceso a los 104 partidos del torneo mediante sus canales deportivos exclusivos.

Para quienes prefieren ver el encuentro por internet, la plataforma DGO (DIRECTV GO) transmitirá el compromiso EN VIVO desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV. Solo será necesario contar con una suscripción activa para acceder a la señal de DSPORTS.

Asimismo, diversos portales deportivos como Fútbol Total TV suelen ofrecer información actualizada sobre canales y plataformas disponibles para seguir los partidos del Mundial 2026. Antes del inicio del encuentro, se recomienda verificar la programación oficial en tu país para confirmar la señal habilitada.

Ecuador comparte el Grupo E con Alemania, Curazao y Costa de Marfil, por lo que sumar puntos desde el debut será clave en sus aspiraciones de clasificar a la fase eliminatoria del Mundial 2026.